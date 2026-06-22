Цените на бензина у нас падат, но България остава лидер по поскъпване

7 дни след споразумението горивата поевтиняха осезаемо

Само седмица след постигането на ключовото споразумение на 15 юни, пазарът на горива у нас реагира светкавично и отчете осезаем спад в цените на дребно. Данните на платформата Fuelo показват глътка свеж въздух за джоба на българските шофьори.

В деня на подписването на споразумението (15.06), масовият бензин А95 се търгуваше средно за 1.53 евро за литър, докато дизелът държеше нива от 1.59 евро. Днес, 22 юни, картината на бензиностанциите изглежда далеч по-приветлива. Цената на бензин А95 е паднала до 1.49 евро за литър (спад от 4 цента), а дизелът бележи още по-сериозно поевтиняване – с цели 8 цента, достигайки 1,51 евро.

България води по поскъпване в ЕС

Снимка: Eurostat

Това моментно поевтиняване у нас обаче идва на фона на изключително тревожна статистика от Евростат за предходните месеци. Според последните официални данни, след период на спад до февруари 2026 г., цените на горивата в целия Европейски съюз са отбелязали шоков скок през пролетта.

През май 2026 г. цената на горивата и смазочните материали за личен транспорт в ЕС е скочила с 20,7% спрямо същия месец на 2025 г. (след покачване от 12,9% през март и 20,8% през април).

България е абсолютен лидер в този негативен тренд. В сравнение с май миналата година, цените са се повишили във всички държави членки, но едва четири от тях прехвърлят границата от 30% увеличение:

България (+33,9%) Люксембург (+32,2%) Литва (+30,8%) Румъния (+30,4%)

За сравнение, най-ниско е увеличението в Унгария (+3,5%), а в останалите страни варира от +12,7% (Полша) до +29,2% (Франция).

Разнопосочни тенденции

Снимка: bTV

На годишна база (май 2026 спрямо май 2025 г.) дизелът в ЕС е поскъпнал средно с 29,0%, а бензинът – с 16,2%. Въпреки това, на месечна база (май спрямо април 2026 г.) се забелязваше сериозно разделение. Дизелът в ЕС отбеляза среден спад от 5,8% на месечна база (след сериозен ръст от 7,9% през април). Между април и май цените му паднаха в почти целия ЕС, като най-осезаемо бе поевтиняването в Германия (-11,9%), Гърция (-8,5%) и Естония (-8,4%). Единствено Румъния отчете лек ръст (+1,6%), докато България регистрира едно от най-символичните намаления от едва -0,7%.

Бензинът обаче продължи да пълзи нагоре с 0,8% на месечна база в ЕС. Цели 23 страни членки отбелязаха повишение (до +6,9% в Италия), докато спад беше отчетен само в три държави – Германия (-5,6%), Ирландия (-2,0%) и Швеция (-0,7%).

Данните показват, че до края на май България е била притисната от най-жестокото поскъпване на горивата в целия Европейски съюз на годишна база, а цените у нас реагираха най-мудно на общоевропейския спад при дизела.