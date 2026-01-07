Chevron и Quantum имат намерение да разделят международните активи на „Лукойл”

Какво означава това?

Американската петролна корпорация Chevron и инвестиционната група Quantum Energy Partners възнамеряват да сключат сделка и да разделят международните активи на „Лукойл“. Това съобщава „Файненшъл таймс“, позовавайки се на източници, цитирано от БГНЕС.

Какво се случва?

Тази заявка засяга целия портфейл от чуждестранни активи на „Лукойл“. Quantum и Chevron планират да придобият активи на „Лукойл“ на стойност 22 млрд. долара в дългосрочен план. Този подход може да бъде одобрен от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На 22 октомври 2025 г. Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу „Лукойл“ и неговите дъщерни компании „Лукойл – Западен Сибир“, „Лукойл – Калининградморнефть“, „Лукойл – Пермь“, „Уралойл“, РИТЕК и „Лукойл – АИК“. След това компанията обяви готовност да продаде своите чуждестранни активи.

На 10 декември OFAC удължи лиценза, разрешаващ воденето на преговори и сключването на условни споразумения с „Лукойл“ за продажбата на Lukoil International GmbH – структура, обединяваща чуждестранните активи на компанията, припомня „Ведомости“.

Reuters, позовавайки се на източници, написа, че интерес към закупуването на чуждестранните активи на „Лукойл“ са проявили около 10 инвеститори, сред които Exxon Mobil, Chevron, Carlyle и саудитската Midad Energy.

В началото на декември се появи информация, че унгарската МОЛ също проявява интерес към чуждестранните активи на руската компания.

„Лукойл“ притежава у нас рафинерията в Бургас, която е структуроопределяща компания не сам за България, но и целия Балкански регион.

