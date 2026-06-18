Бум на продажбите на електромобили в Европа заради скъпите горива

Новите регистрации на електромобили в Европа са се увеличили през май с цели 34% на годишна база

Покачващите се цени на горивата, предизвикани от войната в Иран, повишиха търсенето на нови и употребявани електрически превозни средства в цяла Европа, показват данни на E-Mobility and New Automotive, цитирани от Ройтерс, въпреки че някои ръководители на автомобилни компании предупреждават, че интересът може да отслабне, ако цените на бензина паднат.

Експерти от индустрията казват, че подобренията в инфраструктурата за зареждане и вълната от по-достъпни модели - включително от китайски автомобилни производители - помагат на електромобилите да станат по-масови, подкрепяйки тяхното търсене.



САЩ и Иран договориха меморандум за разбирателство, но нарушеното корабоплаване в Близкия изток означава, че нормализирането на потоците от петрол през Ормузкия проток може да отнеме седмици, като цените на горивата вероятно ще останат високи в продължение на месеци.



Данните на изследователската група New Automotive и индустриалната група E-Mobility Europe показват, че новите регистрации на електромобили са се увеличили през май с цели 34% на годишна база, обхващайки повече от 90% от продажбите на автомобили в Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия, предаде БНР.



Изцяло електрическите модели представляват почти една от всеки четири нови регистрации на тези пазари.

Поръчките за електрически превозни средства на Рено (Renault) са се увеличили с 50% в някои страни от началото на войната на САЩ и Израел с Иран в края на февруари, заяви главният изпълнителен директор на френския автомобилен гигант - Франсоа Провос, въпреки че прогнозира, че растежът "ще отслабне", ако цените на горивата паднат.



Ръководителят на Форд (Ford) за Европа Джим Баумбик пък заяви, че войната е "увеличила интереса на клиентите" към електрическите превозни средства, но предупреди да не се разглежда като трайна промяна.



Автомобилните производители пускат по-евтини електрически превозни средства в Европа, като се справят с една от основните пречки пред приемането им - по-високите първоначални разходи в сравнение с автомобилите с двигатели с вътрешно горене, отбелязва Ройтерс.



В същото време китайските автомобилни производители разширяват дейността си отвъд по-големите модели към по-малки за Европа, като компанията BYD пусна своя модел Dolphin G в Берлин миналата седмица.

"Потребителският интерес към електрическите превозни средства очевидно е стимулиран от евтините, много добри китайски автомобили, които се появяват на пазара", каза Анди Палмър, бивш изпълнителен директор на Nissan, който пусна масовия Leaf EV.



Предлагането на употребявани електромобили също нараства на фона на силното търсене. Онлайн платформата OLX съобщи, че потенциалните клиенти за китайски марки във Франция са скочили повече от четири пъти на годишна база през май.



Немската онлайн платформа за нови и употребявани автомобили Carwow съобщи, че интересът към електромобилите - измерен чрез конфигурации и запитвания за покупка - се е стабилизирал на 70 до 75%, в сравнение с около 40% по-рано тази година.



"Това развитие отдавна се е превърнало от краткосрочен ефект в устойчива тенденция", каза Филип Зайлер фон Аменде, управляващ директор на Carwow в Германия.



Употребяваните електромобили също са сравнително евтини. Намаленията на цените, водени от Tesla през 2023 г., рязко понижиха цените при препродажба, въпреки че сега цените се покачват с нарастването на търсенето.



Датската платформа за употребявани автомобили Bilbasen очаква цените на електромобилите втора ръка да се повишат с 10% тази година.



Засега употребяваните електромобили са по-евтини от сравнимите модели с двигател с вътрешно горене.



Във Великобритания, електрическите автомобили на възраст от две до четири години се продават за около 33% от първоначалната си цена, в сравнение с 52% за автомобилите, работещи с изкопаеми горива, според фирмата за дилърски услуги Cox Automotive.



Филип Нотард, директор по анализите в Cox, заяви, че нарастващото предлагане на достъпни нови и употребявани електрически автомобили би трябвало да поддържа търсенето, дори ако цените на горивата се понижат.



"Пазарът би трябвало да се стабилизира. Силно се съмнявам, че ще видим спад", каза той.