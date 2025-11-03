Бизнес в Европа: В кои държави фирмите процъфтяват най-бързо?

През 2023 г. в ЕС е имало над 33 милиона активни предприятия

Управлението на бизнес винаги е баланс между риск и възможност, а в Европа някои държави предлагат по-благоприятна среда за предприемачите от други. Според данни на Евростат, през 2023 г. в Европейския съюз е имало над 33 милиона активни предприятия. През същата година са били създадени 3,5 милиона нови компании, докато 2,8 милиона са прекратили дейност – раждаемост от 10,5% срещу смъртност от 8,5%, което показва положителен нетен баланс, предава Euronews.

Разликите между отделните държави

Раждаемостта на предприятия варира от 6,2% в Австрия до 19,6% в Литва, като Малта, Португалия, Естония и Франция също се отличават с над 14%. Сред страните с най-ниска активност в създаването на бизнес са Германия, Гърция, Италия, Швеция, Белгия, Дания и Австрия – всички под 9%. От гледна точка на закриването на предприятия, Унгария има най-нисък процент (2,6%), докато Естония е лидер по закривания с цели 27,5%. Над 15% затваряния се наблюдават още в Ирландия, България и Литва.

Проф. Джун Ду от бизнес училището Aston подчертава, че разликата между раждаемостта и смъртността на фирмите е ключов индикатор за икономическата жизненост. От 31 изследвани страни осем са отчели по-висока смъртност от раждаемост. Естония има най-голяма отрицателна разлика – 13,2 процентни пункта, докато България и Ирландия са с разлики от съответно 5,8 и 4,8 пункта. Според Ду, негативните резултати често произтичат от комбинация от фактори: упадък на традиционни отрасли, административни бариери, ограничен достъп до финансиране и други.

В противоположност, Малта отчита най-голям положителен баланс – 10,5 процентни пункта, или приблизително 2,5 пъти повече открити фирми, отколкото закрити. Над 5 пункта положителна разлика имат също Хърватия, Унгария, Латвия, Норвегия, Португалия, Румъния и Гърция. Според Ду, тези страни се отличават с гъвкави пазари на труда, улеснени регулации, активни финансови системи и културна толерантност към риска. В числово изражение Полша има най-голяма отрицателна нетна стойност (26 732 повече затворени предприятия), докато Франция води с най-голям положителен баланс – 164 420 повече открити фирми. Сред големите икономики само Германия отчита отрицателен резултат.

След пандемията много компании в Европа или са прекратили дейност, или са сменили правната си форма, което частично обяснява високите нива на закривания в някои държави. Административните забавяния при регистрация също могат да повлияят на статистиката.

Експертите подчертават, че страните със силни бизнес екосистеми, активни търговски камари, ефективни регистрационни процедури и модерни рамки за несъстоятелност поддържат по-висока раждаемост и по-ниска смъртност на фирмите. Ключов фактор за стабилен предприемачески климат остава и проактивната публично-частна подкрепа, която улеснява достъпа на новите компании до пазара и финансиране.

