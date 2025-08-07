Бил Гейтс: AI ще замени работни места, но ще имате „по-дълги“ ваканции

AI ще повлияе както на „белите“, така и на „сините“ якички

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс отправи послание към поколението Z (Gen Z). Изглежда, че дори грамотността в областта на изкуствения интелект вече не е достатъчна, за да се запазят работните места. В скорошно интервю за CNN Гейтс предупреди, че самото познаване на използването на инструменти с изкуствен интелект няма да е достатъчно, за да се осигури дългосрочна стабилност на заетостта.

Въпреки че описа използването на изкуствен интелект като „забавно“, Гейтс предупреди, че това умение, въпреки широко разпространения акцент върху дигиталната грамотност, не е предпазна мярка срещу „розов фиш“.

Той обаче повтори, че съветът му към младите хора остава непроменен: „бъдете любопитни, четете и използвайте най-новите инструменти“.

Изкуственият интелект ще повлияе както на „белите“, така и на „сините“ якички

Снимка: Reuters

Гейтс призна, че макар AI да може да автоматизира по-прости задачи за кодиране, по-сложната работа остава извън обсега му - засега. Той прогнозира, че дори „сините якички“ професии няма да бъдат имунизирани срещу това за дълго.

„Когато роботизираните ръце започнат да бъдат добри, каквито не са днес, това ще започне да засяга още по-широки класове труд“, отбеляза той.

Гейтс определи възхода на изкуствения интелект като потенциално положителен, въпреки предизвикателните му ефекти. Той твърди, че по-високата производителност може да означава повече ползи за работниците.

„Ако станете по-продуктивни, това е добре. Това означава, че можете да освободите тези хора... да имат по-дълги ваканции или, знаете ли, да помогнат за повече работа. Така че не е лошо нещо“, каза той.

На фона на опасенията относно замяната на работни места, особено на служителите, има нов интерес сред поколението Z към работни места. Неотдавнашно проучване на компанията за автобиографии Zety, в което са анкетирани 1000 работници от поколението Z, установи, че над половината от анкетираните обмислят квалифицирани професии като строителство, водопровод или електротехника.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN