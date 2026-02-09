Bad Bunny взриви полувремето на Super Bowl 60, но не и банковата си сметка

Колко беше платено на изпълнителя за шоуто на полувремето?

Шоуто на полувремето на Супербоул е едно от най-престижните музикални участия в света. Всяка година то привлича стотици милиони зрители от десетки държави и осигурява на изпълнителите публичност, която трудно може да бъде сравнявана с друго събитие.

През 2026 г. тази сцена ще бъде завладяна от носителя на „Грами“ Bad Bunny. След като спечели наградата за албум на годината, пуерториканската звезда ще бъде хедлайнер на шоуто на полувремето на Super Bowl 60, в който ще се изправят един срещу друг Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс.

Колко голям е хонорарът?

Въпреки огромния мащаб и престиж на събитието, финансовата страна на участието често изненадва феновете. Изпълнителите на шоуто на полувремето не получават хонорар от НФЛ за самото си представяне. Лигата поема пътните разходи и осигурява значителен бюджет за продукцията, но артистите не получават директно заплащане, пише USA TODAY.

Това обаче не е прецедент. През 2021 г. The Weeknd, например, по информация на медии, е вложил около 7 милиона долара от собствени средства, за да разшири мащаба на своето шоу, извън бюджета, осигурен от НФЛ.

Причината е ясна – рекламната стойност на SuperBowl 60 е огромна. Над 100 милиона души гледат мача на живо, а шоуто на полувремето често привлича още по-голяма аудитория. За артистите това означава ръст на стриймове, продажби и глобално разпознаване, което трудно може да бъде оценено в пари.

Изпълнението, което Тръмп не хареса

Грандиозното изпълнение на полувремето отбеляза исторически момент за латино музиката на най-голямата сцена в Америка, след рекордното изпълнение на Кендрик Ламар миналата година, което привлече над 130 милиона зрители. Bad Bunny използва платформата, за да отбележи своето наследство, като същевременно затвърди мястото на регетона в мейнстрийм американската култура.

В неделя Тръмп написа в социалните мрежи, че шоуто на полувремето на Супербоул, водено от певеца, е било „ абсолютно ужасно “.

