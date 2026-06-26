Автомобилен концерн планира до 100 000 съкращения на работни места по света

Компанията затваря и четири от заводите си в Германия

Главният изпълнителен директор на автомобилния концерн „Фолксваген“ (Volkswagen) Оливер Блуме планира съкращения на до 100 000 работни места в световен мащаб през следващите години, както и прекратяване на производството в четири от заводите на групата в Германия, съобщи германското икономическо списание „Мениджър магазин“, цитирайки запознати с въпроса източници, предаде Ройтерс.

Според изданието Блуме възнамерява също да намали инвестициите с около 15 на сто до малко над 130 млрд. евро (148 млрд. долара) през следващите пет години.

Говорител на „Фолксваген“ отказа да коментира информацията, като заяви, че „съответните факти по въпроса ще бъдат обсъдени и одобрени от компетентните органи“. По думите му целият концерн, включително марките и дъщерните дружества, трябва да премине през дълбока трансформация.

Блуме и финансовият директор Арно Антлиц планират цялостно преструктуриране на компанията, посочва „Мениджър магазин“, позовавайки се на източници. Според информацията, основната марка „Фолксваген“ и подразделенията за производство на части могат да бъдат отделени в самостоятелни структури.

В средносрочен план германският автомобилен концерн предвижда затваряне на заводи в Хановер, Цвикау и Емден (Долна Саксония), както и на предприятие на дъщерната „Ауди“ (Audi) в Некарзулм (Баден-Вюртемберг), съобщи БТА.

По-рано този месец Блуме обяви намерение да засили мерките за намаляване на разходите, в допълнение към вече започнати съкращения на около 50 000 работни места, въпреки постигнатото през 2024 г. споразумение със синдикатите за запазване на работните места, което предвижда да не се закриват заводи до края на десетилетието.

„Фолксваген“, подобно на други европейски автомобилни производители, е под натиск от митнически ограничения, конкуренция от компании от Китай и високи разходи около прехода към електрификация на мобилонстта, посочва Ройтерс.

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