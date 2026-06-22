×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
77.89 $/барел
Bitcoin
$64,041.5
Последвайте ни
1 USD
1.1467 BGN
Петрол
77.89 $/барел
Bitcoin
$64,041.5
Свят Австралия сключи най-голямата си сделка за износ на отбранителна техника

Австралия сключи най-голямата си сделка за износ на отбранителна техника

Свят

bTV Бизнес екип

Сделката е на стойност от 1,75 млрд. щатски долара

Австралия обяви, че е подписала най-голямата си досега сделка за износ в областта на отбраната - с Канада за закупуване на технология за наблюдателни радари по договор на стойност 2,5 млрд. австралийски долара (1,75 млрд. щатски долара).

Министърът на отбраната Ричард Марлс обяви споразумението заедно с канадския държавен секретар по въпросите на отбранителните доставки Стивън Фур.

Това е първата продажба на австралийската технология за радар Over-the-Horizon в чужбина и ще подпомогне наблюдението на Канада над арктическия регион, се казва в изявление от кабинета на австралийския премиер Антъни Албанезе.

„Днешното споразумение бележи важен етап в австралийската търговия в областта на отбраната и поставя основите за по-задълбочено и взаимноизгодно сътрудничество с Канада в отбранителната промишленост“, заяви Албанезе, цитиран от Анадолската агенция.

Digital4Sofia: Кои са темите, които вълнуват бизнеса през 2026 г.?

Австралийската оперативна радарна мрежа „Джиндали“ може да засича и проследява самолети, кораби и ракети на разстояние до 3000 километра.

Фур посочи, че тази технология ще позволи на Канада да подобри още повече „осведомеността си за арктическото пространство“.

Най-скъпият апартамент в наша съседка е на цена от 2 600 000 евро

Тази способност ще позволява откриването и проследяването на въздушни и морски заплахи с много по-голям обхват и ефективност, като осигурява по-ранно предупреждение, подобрява континенталната отбрана и укрепва суверенитета на Канада в Арктика, добави Фур.

На въпроса дали причината Канада да закупува тази технология е, че САЩ са я помолили да направи повече, той отговори, че страната му току-що е обявила закупуването на системата за високомобилна артилерийска ракета (HIMARS) от Вашингтон, предаде БГНЕС.

„Отношенията (със САЩ) са различни и имаме чудесни партньори и в други части на света, като този радар е много добър пример за това“, каза Фур.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Половината хора в САЩ казват, че американската мечта е недостижима за повечето хора в момента
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Още 13 маршрута от София: До кои нови дестинации ще лети Wizz Air през лятото на 2026 г.?
Стефани Боова

Стефани Боова

Какво се случва с общия имот след развод?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата