Австралия сключи най-голямата си сделка за износ на отбранителна техника

Сделката е на стойност от 1,75 млрд. щатски долара

Австралия обяви, че е подписала най-голямата си досега сделка за износ в областта на отбраната - с Канада за закупуване на технология за наблюдателни радари по договор на стойност 2,5 млрд. австралийски долара (1,75 млрд. щатски долара).

Министърът на отбраната Ричард Марлс обяви споразумението заедно с канадския държавен секретар по въпросите на отбранителните доставки Стивън Фур.

Това е първата продажба на австралийската технология за радар Over-the-Horizon в чужбина и ще подпомогне наблюдението на Канада над арктическия регион, се казва в изявление от кабинета на австралийския премиер Антъни Албанезе.

„Днешното споразумение бележи важен етап в австралийската търговия в областта на отбраната и поставя основите за по-задълбочено и взаимноизгодно сътрудничество с Канада в отбранителната промишленост“, заяви Албанезе, цитиран от Анадолската агенция.

Австралийската оперативна радарна мрежа „Джиндали“ може да засича и проследява самолети, кораби и ракети на разстояние до 3000 километра.

Фур посочи, че тази технология ще позволи на Канада да подобри още повече „осведомеността си за арктическото пространство“.

Тази способност ще позволява откриването и проследяването на въздушни и морски заплахи с много по-голям обхват и ефективност, като осигурява по-ранно предупреждение, подобрява континенталната отбрана и укрепва суверенитета на Канада в Арктика, добави Фур.

На въпроса дали причината Канада да закупува тази технология е, че САЩ са я помолили да направи повече, той отговори, че страната му току-що е обявила закупуването на системата за високомобилна артилерийска ракета (HIMARS) от Вашингтон, предаде БГНЕС.

„Отношенията (със САЩ) са различни и имаме чудесни партньори и в други части на света, като този радар е много добър пример за това“, каза Фур.