Най-скъпият апартамент в наша съседка е на цена от 2 600 000 евро

Ето къде е регистриран най-скъпият имот

Общият оборот на пазара на недвижими имоти в Сърбия достигна приблизително два милиарда евро, което е най-високата регистрирана стойност за първото тримесечие от създаването на Регистъра на цените на недвижимите имоти, съобщава Републиканският геодезически институт (RGZ) на Сърбия, цитирано от N1.

„От тази сума 337,9 милиона евро се отнасят за частично регулирания пазар. През първите три месеца на 2026 г. са сключени общо 30 795 договора за продажба. Данните за първото тримесечие показват 14-процентно увеличение на общата стойност на пазара и шестпроцентно увеличение на броя на сделките спрямо същия период на предходната година“, съобщиха от RGZ.

Те добавиха, че най-голямата част от пазарната стойност се носят от апартаментите , за чието закупуване са заделени цели 1,2 милиарда евро, следвани от къщи със 152 милиона евро, строителни терени със 122 милиона евро, бизнес помещения с 92 милиона и земеделска земя с 49 милиона евро.

„Разглеждайки най-големите градове, броят на договорите за продажба продължи да расте в Белград и Нови Сад. В Белград е регистрирано увеличение от 10 процента, като само в Белград са заделени общо 643 милиона евро за закупуване на апартаменти, докато в Нови Сад броят на сделките се е увеличил с шест процента в сравнение с първото тримесечие на 2025 г.“, съобщи институтът.

Според тях най-скъпият недвижим имот е регистриран в Белград, а най-голяма сума е заделена за апартамент в община Савски венац - 2 600 000 евро, където е постигната и най-високата цена на квадратен метър апартамент в Сърбия.

Както казаха, най-скъпата къща е продадена и на територията на градската община Савски венац за 2 100 000 евро, докато най-скъпото гаражно място през първото тримесечие на 2026 г. е платено за 77 000 евро на територията на градската община Стари град.

„Докладът на Републиканския геодезически институт е изготвен въз основа на данни от Регистъра на цените на недвижимите имоти и предоставя цялостна представа за развитието на пазара на недвижими имоти в Република Сърбия. Като уникален и надежден източник на данни, докладът позволява обективно наблюдение на пазарните тенденции и е важен инструмент за инвеститори, купувачи, продавачи и всички други участници на пазара на недвижими имоти“, се казва в съобщението.