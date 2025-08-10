1 USD
Американски предприемач продава хляб, наречен „Лепа Брена"

Американски предприемач продава хляб, наречен „Лепа Брена“

Свят

bTV Бизнес екип

Певицата лично отива в пекарната, за да провери

Ако сте си мислили, че Лепа Брена вече не може да покори Балканите – помислете отново. Тя е покорила и Америка. Не, не става въпрос за ново турне или дует с Бионсе, а за хляб. Да, прочетохте правилно. Отсега нататък Брена не е просто музикална легенда, а и марка за хлебни изделия.

Собственикът на пекарна в САЩ, родом от Македония, разкрива в подкаста „Само в Америка“ как му е дошла идеята да кръсти един от продуктите си на една от най-големите музикални звезди от Балканите - Лепа Брена.

В разговора той говори за живота и бизнеса си в Америка, както и за предизвикателствата и предимствата да си човек от диаспората. Един от най-интересните детайли е хлябът, кръстен на фолк певицата Лепа Брена.

Идеята за хляба Брена 

Идеята за този необичаен, но много вкусен маркетингов ход е на Горан Тевдовски, изобретателен пекар и предприемач от САЩ. Той решава, че един от най-търсените продукти в неговата пекарна ще носи името на най-голямата балканска фолк дива. 

„Продаваме хляба си в Америка и се казва „Лепа Брена“. Баща ми си спомни, че в Македония е имало история за него, затова решихме да вземем тази идея и да я осъществим. Брена дори дойде при нас, за да провери дали е истина“, казва собственикът на пекарната.

По време на интервюто той засяга и спецификата на американския пазар, като подчертава, че купувачите от балканската диаспора най-често избират традиционни продукти, което му позволява да предлага на пазара автентични вкусове и рецепти. Той подчерта особено голямото търсене на продукти като бюрек и пита.

Как изглежда хлябът може да видите тук: 

Лепа Брена е със статут на икона в Сърбия, а местните медии припомнят, че например в Нови Сад певицата има павилион, в който продава бургери, докато сгради, носещи нейното име, могат да се видят в цялата страна.

Куклите с нейния образ също придобиват голяма популярност, превръщайки се в истински хит сред феновете. Днес тези кукли са по-скоро носталгичен сувенир, но все още могат да бъдат намерени в сайтове за употребявани стоки, на цени, достигащи до 9000 сръбски динара.

 

