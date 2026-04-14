Има криза в сферата на заетостта

Президентът на Световната банка Аджай Банга бие тревога за по-голяма, надвиснала криза – огромна липса на работни места за 1,2 млрд. души, които ще достигнат трудоспособна възраст в развиващите се страви през следващите 10-15 години, пише Reuters.

При сегашните траектории тези икономики ще генерират само около 400 милиона работни места, оставяйки дефицит от 800 милиона работни места, казва Банга. Бившият изпълнителен директор на Mastercard признава, че фокусирането на хората върху дългосрочните цели е обезсърчително, предвид поредица от краткосрочни сътресения, които удариха световната икономика след пандемията от COVID-19, като последният от тях е войната в Близкия изток.

Той казва, че е решен да гарантира, че финансовите служители ще останат фокусирани върху дългосрочните предизвикателства, като създаването на работни места, свързването на хората към електрическата мрежа и осигуряването на достъп до чиста вода.

„Трябва да ходим и да дъвчем дъвка едновременно. Преминаваме през цикъл с ниска скорост. По-високата скорост е това, което е свързано с работата или водата“, каза Банга в интервю, записано в петък.

Степента на удара върху икономиката ще зависи от трайността на двуседмичното прекратяване на огъня, обявено от президента Доналд Тръмп миналата седмица, само часове преди обещаните удари, които според Тръмп ще унищожат иранската цивилизация.