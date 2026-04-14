×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
97.9 $/барел
Bitcoin
$74,387.5
Последвайте ни
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
97.9 $/барел
Bitcoin
$74,387.5
800 млн. ще останат без работа? Световната банка бие тревога

800 млн. ще останат без работа? Световната банка бие тревога

Свят

bTV Бизнес екип

Има криза в сферата на заетостта

Президентът на Световната банка Аджай Банга бие тревога за по-голяма, надвиснала криза – огромна липса на работни места за 1,2 млрд. души, които ще достигнат трудоспособна възраст в развиващите се страви през следващите 10-15 години, пише Reuters.

При сегашните траектории тези икономики ще генерират само около 400 милиона работни места, оставяйки дефицит от 800 милиона работни места, казва Банга. Бившият изпълнителен директор на Mastercard признава, че фокусирането на хората върху дългосрочните цели е обезсърчително, предвид поредица от краткосрочни сътресения, които удариха световната икономика след пандемията от COVID-19, като последният от тях е войната в Близкия изток.

Снимка: Getty Images

Той казва, че е решен да гарантира, че финансовите служители ще останат фокусирани върху дългосрочните предизвикателства, като създаването на работни места, свързването на хората към електрическата мрежа и осигуряването на достъп до чиста вода.

„Трябва да ходим и да дъвчем дъвка едновременно. Преминаваме през цикъл с ниска скорост. По-високата скорост е това, което е свързано с работата или водата“, каза Банга в интервю, записано в петък.

Степента на удара върху икономиката ще зависи от трайността на двуседмичното прекратяване на огъня, обявено от президента Доналд Тръмп миналата седмица, само часове преди обещаните удари, които според Тръмп ще унищожат иранската цивилизация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Какво е супердолар и как фалшивите евра и долари завзимат света
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата