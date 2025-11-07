5 луксозни SUV-а, чиито цени ще паднат драстично през есента на 2025 г.

Ето какви са и причините

Есента на 2025 г. се очертава като идеалното време за купувачите с ограничен бюджет, които търсят луксозен SUV за по-малко пари. Причините са високите нива на наличност, връщането на лизинг и засилената конкуренция от електрически превозни средства. Ето най-добрите луксозни SUV модели, които ще имат големи отстъпки тази есен.

Volvo XC90

Този автомобил е начело с най-драматични спестявания. „Изходящият XC90 от 2025 г. е силно намален, за да се направи място за модела от следващо поколение. Дилърите в цялата страна предлагат от 7000 до 12 000 долара отстъпка от цената на етикета за останалите наличности от 2025 г.“, каза Алън Гелфанд, собственик на German Car Depot.

Mercedes-Benz GLE

Тази луксозна версия предлага значителни стимули, тъй като търсенето намалява. Купувачите могат да очакват „отстъпка от 6% до 11% от препоръчителната цена на дребно, което се равнява на приблизително 4000 до 10 000 долара връщане на пари и отстъпки“ за модели, вариращи от 63 000 до 90 000 долара, отбелязва Гелфанд. „Цените падат до 3500 долара под стикерната цена в повечето райони“, каза Алекс Блек, главен маркетинг директор на EpicVIN, добавяйки, че това се дължи на високите разходи за поддръжка, които възпират някои клиенти.

Audi Q7

Купувачите на Audi трябва да търсят значителни отстъпки. Q7 в момента струва 60 500 долара за базовото ниво Premium според U.S. News & World Report, но Блек предложи да се търсят „отстъпки от 4000 долара или повече“, тъй като дилърите разпродават наличностите си преди обновяването през 2026 г. Гелфанд потвърди, че нивото на оборудване Q7 55 „в момента отговаря на условията за клиентски бонус от 5500 долара“.

BMW X5

Купувачите на SUV автомобили на BMW могат да очакват спестявания от „3000 до 5000 долара, особено при средни нива на оборудване от моделните години 2022 до 2023 г.“ поради „много лизингови възвръщаемости“, обясни Блек. С начални цени около 65 700 долара, според U.S. News & World Report, комбинираните стимули биха могли да доведат до общи спестявания до над 4000 долара.

Range Rover Velar

Range Rover Velar представлява сценарий с най-висок риск и възвръщаемост. „Той може да загуби 5000 долара или повече при употребявани автомобили с голям пробег“, каза Блек, тъй като цените при препродажба са намалели. Гелфанд каза, че излишъците от наличности са довели до отстъпка от 3% до 10% от препоръчителната цена на дребно, което означава потенциални спестявания от 2000 до 6000 долара.

„По-късно тази есен ще се сблъскаме с някои рязки намаления на цените на висок клас SUV-ове; главно поради високите наличности, по-високите лизингови възвръщаемости и конкуренцията от електрически превозни средства“, обясни Блек. Тенденцията отразява по-широката пазарна динамика, включително нарастващите наличности на дилърите и производителите на автомобили, които разчитат все повече на стимули.

