25 хил. души бяха блокирани след урагана „Мелиса" - какво трябва да знаят пътуващите?

Властите затвориха две основни международни летища

Разрушителният ураган Мелиса остави близо 25 000 международни туристи блокирани в Ямайка, след като достигна сушата на 28 октомври. По данни на министъра на туризма Едмънд Бартлет всички пътници са регистрирани и в добро здравословно състояние, но стотици все още чакат възможност да напуснат острова. Бурята, която бързо прерасна в най-мощната в света за годината и най-тежката за Ямайка от десетилетия, нанесе сериозни щети и предизвика наводнения както на острова, така и в съседните държави — Куба, Хаити и Доминиканската република, предава Euronews.

В очакване на урагана властите затвориха и двете основни международни летища — „Сангстър“ в Монтего Бей и „Норман Манли“ в Кингстън. Въпреки че летищата вече започват поетапно да възобновяват дейността си, множество полети остават отменени. „Сангстър“ все още не приема пътници, като предстои оценка на безопасността, докато „Норман Манли“ вече допуска спасителни и търговски полети. Пътуващите са призовани да проверяват статуса на полетите си преди да тръгнат към летището, тъй като графиците остават силно нарушени.

Много туристи, включително на пакетни почивки, са блокирани на острова. Европейският туроператор TUI обяви, че ще изпрати самолети, за да прибере британски туристи, когато летищата се отворят, и вече отмени всички почивки до 2 ноември. Междувременно всички ямайски пристанища също бяха временно затворени, а круизни линии като Carnival и Royal Caribbean отмениха спирките си в страната и пренасочиха корабите към други карибски острови.

Властите предупреждават пътниците да останат на безопасно място, докато лошото време напълно отмине, тъй като има прекъсвания на електрозахранването и продължаващи наводнения. Правителството е публикувало списък с приюти за временно настаняване, а британското външно министерство също предупреди за възможни затруднения с храна, вода и медицинска помощ. Туристите трябва да следват указанията на своите туроператори и да следят актуалните съобщения от метеорологичните служби и местните власти.

Пътниците, чиито полети или почивки са били отменени, имат право на пълно възстановяване на сумите от авиокомпаниите или туроператорите. Застраховката за пътуване покрива разходите само ако е била закупена преди бурята да бъде официално обявена — в случая преди 21 октомври. Тя може да компенсира предварително платени и невъзстановими разходи, ако дестинацията е станала необитаема, недостъпна или е обявена евакуация поради ураган.

Ураганът Мелиса вече е определен като най-мощната буря на 2025 г., отнел живота на най-малко осем души в Ямайка, 25 в Хаити и един в Доминиканската република. Учени предупреждават, че бързото ѝ засилване е свързано с климатичните промени и необичайно топлите океански води. Според експертите именно това „гориво“ е довело до нейната рекордна сила, докато бавният ѝ ход и планинският релеф на Ямайка допринасят за обилните валежи и катастрофалните наводнения.

