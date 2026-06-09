19-годишен продаде стартъпа си за проследяване на калории за 30 млн. долара

За младия предприемач сделката означава финансова независимост и възможност да се насочи към нови проекти

Докато много от студентите все още не работят, 19-годишният Зах Ядегари финализира продажбата на своето приложение за хранене. В края на миналата година приложението за проследяване на калории с изкуствен интелект Cal AI, което той съосновава още като гимназист, беше придобито от MyFitnessPal. След официалното си стартиране през май 2024 г. платформата успява да привлече 10 милиона потребители и да достигне годишни приходи от 30 милиона долара.

Според Ядегари причините за продажбата на един стартъп могат да бъдат различни – от финансови съображения и стратегически партньорства до промени в потребителските нагласи. В случая с Cal AI обаче ключова роля са изиграли откровените разговори между основателите. Пред Business Insider той споделя, че решението е дошло след обсъждане на личните приоритети и цели на всеки от екипа, което им е помогнало да постигнат общо виждане за бъдещето на компанията.

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За младия предприемач сделката означава финансова независимост и възможност да се насочи към нови проекти. Той подчертава, че желае Cal AI да продължи да се развива и да остави трайно наследство, но признава, че създаването на приложение за броене на калории не е неговата дългосрочна житейска мисия. Още преди успеха на Cal AI Ядегари вече беше познато име в технологичните среди. На едва 16 години той продава първото си приложение – Totally Science, платформа, която позволява на учениците да играят игри в училище, за 100 000 долара.

След придобиването на Cal AI предприемачът насочва усилията си към ново начинание, наречено Flow. Това е бранд, който ще обединява различни продукти, фокусирани върху продуктивността и подобряването на здравословния начин на живот. Един от първите продукти е Flow Alarm Clock, представен през март. Решението е насочено към хора, които често отлагат алармата или започват деня си с безкрайно скролване в социалните мрежи. За да изключат алармата, потребителите трябва физически да станат и да доближат телефона си до специална докинг станция, поставена някъде в дома им. След това блокираните приложения отново стават достъпни.

Освен това Flow Alarm Clock следи навиците на съня и записва звуци по време на нощната почивка. Ядегари обяснява, че е искал да създаде физически продукт, без да са необходими години за научноизследователска и развойна дейност. Той признава, че идеята е вдъхновена и от собствените му навици, тъй като често прекарва по половин час в телефона си веднага след събуждане. Въпреки интереса към новата категория продукти, предприемачът е наясно с предизвикателствата, свързани с производството, управлението на наличностите и потенциалните забавяния във веригата на доставки.

Въпреки тези трудности, натрупаният опит от изграждането на успешна компания му дава увереност да започне отначало и да експериментира в нови области. Това се случва в момент, когато пазарът на здраве, продуктивност и уелнес бележи сериозен ръст. Данни на Global Wellness Institute показват, че глобалната уелнес икономика е достигнала 6,8 трилиона долара през 2024 г., а прогнозите са тя да нарасне до 9,8 трилиона долара до 2029 г. Именно тези сфери остават най-близки до интересите на Ядегари, който вярва, че продуктите в тях могат реално да подобрят живота на хората.