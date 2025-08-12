18 хил. евро глоба и затвор, ако хвърлите боклук през прозореца на колата ви в тази страна

Новите правила влизат в сила от следващата събота

Италия предприема решителни стъпки в борбата с един от най-упоритите си екологични проблеми – замърсяването с отпадъци по пътищата. От следващата събота влиза в сила ново законодателство, което предвижда безпрецедентно високи глоби до 18 000 евро за шофьори, уличени в изхвърляне на боклук от прозорците на автомобилите си. Мярката идва като отговор на дългогодишните усилия да се справят с боклуците по улиците, магистралите и природните зони, които не само загрозяват пейзажа, но и вредят на екосистемите, предава See News.

Снимка: Getty Images / iStock

Досега санкциите за подобно поведение достигаха до максимум 1188 евро и се налагаха основно при залавяне на място. Нарушенията включваха изхвърляне на кърпички, фасове, пластмасови бутилки и други дребни отпадъци. Новият закон обаче значително разширява обхвата на наказанията – особено когато става дума за изхвърляне на отпадъци в природни резервати или защитени територии. В такива случаи нарушителите могат да бъдат лишени от шофьорска книжка, а най-сериозните инциденти могат да доведат и до ефективна присъда лишаване от свобода.

Една от най-съществените промени в закона е, че вече не се изисква нарушителите да бъдат заловени „на живо“ от полицията. Видео записи от камери за наблюдение, монтирани по пътища и в чувствителни зони, ще се считат за достатъчно доказателство, за да се стартира административна или дори наказателна процедура. Така се елиминира необходимостта от свидетели на престъплението и се разширява възможността за контрол в реално време.

Правителството ясно заявява, че новите мерки имат за цел не просто да наказват, а да възпрат потенциалните нарушители. Очаква се строгите санкции да окажат възпиращо въздействие и да насърчат гражданите и туристите към по-отговорно поведение. Замърсяването с боклуци е не само естетически проблем – то има директни последици за биоразнообразието, качеството на въздуха и водите, както и за репутацията на Италия като туристическа дестинация.

