Кой губи и кой печели, ако Тръмп наложи 100% мито върху филми извън САЩ?

Ще има ли трусове във филмовата индустрия?

Холивуд е най-новият сектор, въвлечен в търговската война на президента Доналд Тръмп. Мнозина в киноиндустрията се стреснаха през май, когато Тръмп заяви, че планира да наложи 100% мито върху филмите, произведени в чужбина.

В понеделник Тръмп отново разбуни духовете, като в социалните мрежи обеща „100% мито върху всички филми, създадени извън Съединените щати“. Той описа изнасянето на продукция извън Холивуд като „дългогодишен, безкраен проблем“.

„Нашият филмопроизводствен бизнес беше откраднат от Съединените американски щати от други държави“, написа Тръмп в понеделнишката си публикация.

Тръмп по-рано беше заявил, че целта му е да спре Холивуд „да умира с много бърза смърт“. Въпросите обаче остават повече от отговорите. Анализатори предупреждават, че митата могат да съсипят сектор, който вече се бори да се възстанови от стачки и съкращения на разходи.

„На практика ще пострада цялата индустрия“, каза през май Пол Хардар, професор в Нюйоркския университет.

Ето кои биха били потенциалните печеливши и губещи, ако мита все пак бъдат наложени в киното, според Business Insider.

Потенциален победител: Американските филмови центрове

Снимка: iStock

Чуждите държави отдавна примамват продукции с финансови стимули. Според проучване на ProdPro петте най-предпочитани дестинации за снимки са извън САЩ, включително Ванкувър и Обединеното кралство.

Ако митата на Тръмп върнат филмите в САЩ, това ще облагодетелства развиващи се центрове извън Лос Анджелис и Ню Йорк. Градове като Атланта и Ню Орлиънс изградиха киноиндустрия чрез данъчни облекчения и по-ниски разходи за живот. Най-малко 18 щата стартираха или разшириха данъчни стимули за филми след 2021 г.

Потенциален губещ: Продуценти, режисьори, актьори и сценаристи

Снимка: Reuters

Макар митата на Тръмп да изглеждат добре намерени, мнозина в Холивуд се тревожат.

„Митата рискуват да предизвикат ответни действия, да увеличат разходите и да забавят продукциите—в ущърб на самите професионалисти, които целим да подкрепим“, заяви през май организацията Producers United, която представлява продуценти. Групата настоя за федерално възстановяване на разходи, за да се противодейства на чуждите данъчни облекчения.

Продуцентът Ранди Грийнбърг написа в LinkedIn през май, че предложението за мито „ще има обратния ефект на целения и ще убие киноиндустрията още по-бързо“.

Анализаторът на Morgan Stanley Бен Суинбърн отбеляза в бележка, че 100-процентовото мито на Тръмп „ще доведе до по-малко филми, по-скъпи продукции и по-ниски печалби за всички в бранша“.

Потенциален победител: Задкулисните екипи

Снимка: iStock

Най-ясният бенефициент от митата биха били служителите в Лос Анджелис, заети в пре-продукция, продукция и пост-продукция, каза през май Шайлер Мур, партньор в адвокатска кантора Greenberg Glusker. За разлика от актьори и режисьори, повечето от тези специалисти трудно могат да се присъединят към продукции в чужбина. Същото важи за кетъринг фирми или гримьори. Повече филми в Лос Анджелис би означавало повече работа за тях.

„Очевидно е положително за задкулисните екипи“, коментира Мур. „Но е удар по всички останали.“

Тези работници обаче няма да са в по-добра позиция, ако продукцията като цяло се срине и проектите намалеят.

Потенциален губещ: Независимите продуцентски компании

Независими фирми като A24 и Neon могат да се окажат големите губещи. Глобалният аутсорсинг помогна на инди продуцентите, които имат по-ограничен достъп до финансиране. При крехкото финансиране на филми допълнителните разходи може да означават по-малко реализирани проекти. Вносът на продукции като носителя на „Оскар“ „Паразит“ (Южна Корея) също може да стане нерентабилен.

„Ако искате да съсипете независимия сектор, точно това трябва да направите“, каза през май Питър Маршал, бивш директор в Lionsgate, сега медиен консултант.

Потенциален губещ: Международните телевизионни мрежи и продуцентски компании

Снимка: bTV

Чуждестранните телевизионни мрежи с експозиция в САЩ могат да бъдат смачкани, ако се въведат мита или квоти върху филми и сериали, отбеляза анализаторът Брайън Уизър от Madison & Wall.

Фокусираният върху чужди продукции продуцент Шон Фърст заяви през май, че европейските играчи отдавна се опитват да намалят зависимостта си от американския пазар. Ако чуждестранните продукции бъдат наказани, и американските продуценти, снимащи в чужбина, може да се откажат от разпространение в САЩ и да търсят други пазари.

„Говорете с когото и да е в Европа и ще чуете, че никой вече не разчита на ангажимент от САЩ в плановете за финансиране“, каза Фърст и добави, че последицата може да са по-малко продукции с по-ниски бюджети.

Потенциален победител: AI компаниите

Холивуд бавно усвоява изкуствения интелект и засега го използва главно за пост-продукция, специални ефекти и дублаж.

Въпреки това употребата на AI може да се ускории, тъй като продуцентите търсят начини за съкращаване на разходите—включително генериране на видео от текстови подсказки.

Потенциален губещ: Глобалните стрийминг платформи

Митата насочват прожекторите към Netflix, която има най-голям обем съдържание и най-широко глобално присъствие сред американските стриймъри. Някои инвеститори досега я смятаха за устойчива при рецесия.

Не е ясно как точно ще бъдат приложени митата, но медийният анализатор на Citi Джейсън Безине оцени през май, че в най-лошия сценарий това може да увеличи разходите на Netflix с 3 млрд. долара годишно и да намали печалбата на акция с 20%. Той изчисли това, допускайки, че компанията лицензира 40% от бюджета си за съдържание и произвежда половината от останалите 60% в чужбина.

Безине добави, че Netflix може да ограничи удара, като премести продукция в САЩ, намали достъпа на американския пазар до чуждестранно съдържание и увеличи цените, за да покрие по-високите разходи.

Потенциален губещ: Публиката

Снимка: Getty Images / iStock

Партньорът в KPMG Франк Албарела, експерт по медии и телекомуникации, предупреди през май, че митата може „неволно да принудят публиката да плаща повече за това, което ще се превърне в по-тясно творческо пространство“.

Праулкс от Forrester също предупреди през май, че ако митата влязат в сила, филмите може да намалеят, тъй като разходите за продукции, билетите за кино и абонаментите за стрийминг ще поскъпнат.

„От която и страна да го погледнете, тази мярка означава болка за потребителя“, каза Праулкс.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN