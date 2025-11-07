Какво представлява онлайн проверката на застраховка?
Проверката на застраховката „Гражданска отговорност“ по регистрационен номер, номер на рама или номер на стикер е най-бързият и сигурен начин да разберете дали дадено моторно превозно средство има валидна полица. Онлайн услугата на Гаранционен фонд и партньорските платформи, сред които е и SDI, предоставя точна информация за статуса на застраховката, застрахователната компания и периода ѝ на валидност.
Тази проверка е особено полезна при покупка на автомобил, при пътуване в чужбина или при съмнение за изтекла полица. Според специалистите, онлайн справката отнема секунди, напълно безплатна е и може да се направи от всеки компютър или мобилно устройство.
Важно: информацията за проверка на гражданска отговорност по регистрационен номер на МПС се базира на официални данни от Гаранционния фонд и националните застрахователни регистри.
Какво представлява онлайн проверката на застраховка „Гражданска отговорност“?
Онлайн проверката на „Гражданска отговорност“ е дигитална услуга, която осигурява достъп до централизирана база данни на всички застрахователни компании, предлагащи задължителната полица.
Чрез нея всеки може да установи дали дадено МПС има активна застраховка, като въведе:
- регистрационния номер на автомобила;
- или номера на рамата (VIN);
- или номера на стикера / серията.
Тази проверка елиминира възможността от грешки и предотвратява шофирането без валидна застраховка – нарушение, което може да доведе до глоба, отнемане на регистрационните табели и временно спиране на автомобила от движение.
Как се прави проверка на гражданска отговорност по номер на автомобил?
Онлайн справката е лесна, бърза и достъпна за всеки потребител. Процесът протича в няколко стъпки:
- Посетете сайта на Гаранционен фонд (guaranteefund.org) или на доверен партньор.
- Изберете вида на идентификатора – регистрационен номер, рама или стикер.
- Въведете избрания номер в обозначеното поле.
- Попълнете кода за сигурност (captcha), за да потвърдите, че не сте робот.
- Натиснете бутона „Търси“, за да получите резултати.
Системата показва следната информация:
- дали автомобилът има валидна или изтекла застраховка;
- името на застрахователя;
- начална и крайна дата на валидност;
- възможност за справка за конкретна дата и час (минал период).
Ако няма активна застраховка, ще се появи съобщение за липса на валидна полица – това означава, че автомобилът не е законно застрахован.
Ползи от онлайн проверката по регистрационен номер
Извършването на проверка чрез платформата на Гаранционния фонд има редица предимства както за шофьорите, така и за собствениците на автомобили.
Полза
Описание
Спестяване на време
Не се налага посещение на застрахователен офис.
Сигурност
Данните идват директно от Гаранционния фонд.
Удобство
Проверка от всяко устройство с интернет.
Правна защита
Избягвате санкции при липса на активна полица.
Според данни от сектора, близо 10% от шофьорите в България разбират за изтекла застраховка едва след пътен инцидент. Ето защо експертите от SDI препоръчват редовна проверка поне веднъж месечно.
Надеждност и сигурност на данните
Гаранционният фонд е юридическо лице, създадено по закон, което поддържа база данни с всички валидни полици „Гражданска отговорност“ в България.
Информацията в системата се обновява в реално време при всяка промяна в статуса на полицата. Данните са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и се използват само за информационни цели.
Според специалистите, това е единственият официален и сигурен метод за проверка на валидността на застраховка, тъй като елиминира риска от фалшиви документи и непроверени посредници.
Кога е препоръчително да се направи проверка?
Добра практика е да извършвате проверка на „Гражданска отговорност“ в следните случаи:
- при покупка или продажба на употребяван автомобил;
- преди дълго пътуване в страната или чужбина;
- при настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП);
- при съмнение, че е пропусната вноска по полицата;
- преди подновяване на застраховката.
Редовният контрол върху валидността на полицата ви гарантира спокойствие и избягване на административни санкции.
Онлайн проверката на гражданска отговорност по регистрационен номер, рама или стикер е официално признат и напълно безплатен метод за потвърждаване на валидността на вашата застраховка.
Поддържането на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ не е просто законово изискване – това е гаранция за финансова и лична сигурност на пътя.
