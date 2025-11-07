Какво представлява онлайн проверката на застраховка?

Проверката на застраховката „Гражданска отговорност“ по регистрационен номер, номер на рама или номер на стикер е най-бързият и сигурен начин да разберете дали дадено моторно превозно средство има валидна полица. Онлайн услугата на Гаранционен фонд и партньорските платформи, сред които е и SDI, предоставя точна информация за статуса на застраховката, застрахователната компания и периода ѝ на валидност.

Тази проверка е особено полезна при покупка на автомобил, при пътуване в чужбина или при съмнение за изтекла полица. Според специалистите, онлайн справката отнема секунди, напълно безплатна е и може да се направи от всеки компютър или мобилно устройство.

Важно: информацията за проверка на гражданска отговорност по регистрационен номер на МПС се базира на официални данни от Гаранционния фонд и националните застрахователни регистри.

Онлайн проверката на „Гражданска отговорност“ е дигитална услуга, която осигурява достъп до централизирана база данни на всички застрахователни компании, предлагащи задължителната полица.

Чрез нея всеки може да установи дали дадено МПС има активна застраховка, като въведе:

регистрационния номер на автомобила;

или номера на рамата (VIN);

или номера на стикера / серията.

Тази проверка елиминира възможността от грешки и предотвратява шофирането без валидна застраховка – нарушение, което може да доведе до глоба, отнемане на регистрационните табели и временно спиране на автомобила от движение.

Как се прави проверка на гражданска отговорност по номер на автомобил?

Онлайн справката е лесна, бърза и достъпна за всеки потребител. Процесът протича в няколко стъпки:

Посетете сайта на Гаранционен фонд ( guaranteefund.org ) или на доверен партньор. Изберете вида на идентификатора – регистрационен номер, рама или стикер. Въведете избрания номер в обозначеното поле. Попълнете кода за сигурност (captcha), за да потвърдите, че не сте робот. Натиснете бутона „Търси“, за да получите резултати.

Системата показва следната информация:

дали автомобилът има валидна или изтекла застраховка;

името на застрахователя;

начална и крайна дата на валидност;

възможност за справка за конкретна дата и час (минал период).

Ако няма активна застраховка, ще се появи съобщение за липса на валидна полица – това означава, че автомобилът не е законно застрахован.

Ползи от онлайн проверката по регистрационен номер

Извършването на проверка чрез платформата на Гаранционния фонд има редица предимства както за шофьорите, така и за собствениците на автомобили.

Полза Описание Спестяване на време Не се налага посещение на застрахователен офис. Сигурност Данните идват директно от Гаранционния фонд. Удобство Проверка от всяко устройство с интернет. Правна защита Избягвате санкции при липса на активна полица.

Според данни от сектора, близо 10% от шофьорите в България разбират за изтекла застраховка едва след пътен инцидент. Ето защо експертите от SDI препоръчват редовна проверка поне веднъж месечно.

Надеждност и сигурност на данните

Гаранционният фонд е юридическо лице, създадено по закон, което поддържа база данни с всички валидни полици „Гражданска отговорност“ в България.

Информацията в системата се обновява в реално време при всяка промяна в статуса на полицата. Данните са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и се използват само за информационни цели.

Според специалистите, това е единственият официален и сигурен метод за проверка на валидността на застраховка, тъй като елиминира риска от фалшиви документи и непроверени посредници.

Кога е препоръчително да се направи проверка?

Добра практика е да извършвате проверка на „Гражданска отговорност“ в следните случаи:

при покупка или продажба на употребяван автомобил;

преди дълго пътуване в страната или чужбина;

при настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП);

при съмнение, че е пропусната вноска по полицата;

преди подновяване на застраховката.

Редовният контрол върху валидността на полицата ви гарантира спокойствие и избягване на административни санкции.

Онлайн проверката на гражданска отговорност по регистрационен номер, рама или стикер е официално признат и напълно безплатен метод за потвърждаване на валидността на вашата застраховка.

Поддържането на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ не е просто законово изискване – това е гаранция за финансова и лична сигурност на пътя.

