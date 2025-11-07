BGN → EUR
Как се прави проверка на гражданска отговорност по номер на автомобил?

Как се прави проверка на гражданска отговорност по номер на автомобил?

Съдържание от партньори

bTV Бизнес екип

Какво представлява онлайн проверката на застраховка?

Проверката на застраховката „Гражданска отговорност“ по регистрационен номер, номер на рама или номер на стикер е най-бързият и сигурен начин да разберете дали дадено моторно превозно средство има валидна полица. Онлайн услугата на Гаранционен фонд и партньорските платформи, сред които е и SDI, предоставя точна информация за статуса на застраховката, застрахователната компания и периода ѝ на валидност.

Тази проверка е особено полезна при покупка на автомобил, при пътуване в чужбина или при съмнение за изтекла полица. Според специалистите, онлайн справката отнема секунди, напълно безплатна е и може да се направи от всеки компютър или мобилно устройство.

Важно: информацията за проверка на гражданска отговорност по регистрационен номер на МПС се базира на официални данни от Гаранционния фонд и националните застрахователни регистри.

Какво представлява онлайн проверката на застраховка „Гражданска отговорност“?

Онлайн проверката на „Гражданска отговорност“ е дигитална услуга, която осигурява достъп до централизирана база данни на всички застрахователни компании, предлагащи задължителната полица.

Чрез нея всеки може да установи дали дадено МПС има активна застраховка, като въведе:

  • регистрационния номер на автомобила;
  • или номера на рамата (VIN);
  • или номера на стикера / серията.

Тази проверка елиминира възможността от грешки и предотвратява шофирането без валидна застраховка – нарушение, което може да доведе до глоба, отнемане на регистрационните табели и временно спиране на автомобила от движение.

Как се прави проверка на гражданска отговорност по номер на автомобил?

Онлайн справката е лесна, бърза и достъпна за всеки потребител. Процесът протича в няколко стъпки:

  1. Посетете сайта на Гаранционен фонд (guaranteefund.org) или на доверен партньор.
  2. Изберете вида на идентификатора – регистрационен номер, рама или стикер.
  3. Въведете избрания номер в обозначеното поле.
  4. Попълнете кода за сигурност (captcha), за да потвърдите, че не сте робот.
  5. Натиснете бутона „Търси“, за да получите резултати.

Системата показва следната информация:

  • дали автомобилът има валидна или изтекла застраховка;
  • името на застрахователя;
  • начална и крайна дата на валидност;
  • възможност за справка за конкретна дата и час (минал период).

Ако няма активна застраховка, ще се появи съобщение за липса на валидна полица – това означава, че автомобилът не е законно застрахован.

Ползи от онлайн проверката по регистрационен номер

Извършването на проверка чрез платформата на Гаранционния фонд има редица предимства както за шофьорите, така и за собствениците на автомобили.

Полза

Описание

Спестяване на време

Не се налага посещение на застрахователен офис.

Сигурност

Данните идват директно от Гаранционния фонд.

Удобство

Проверка от всяко устройство с интернет.

Правна защита

Избягвате санкции при липса на активна полица.

Според данни от сектора, близо 10% от шофьорите в България разбират за изтекла застраховка едва след пътен инцидент. Ето защо експертите от SDI препоръчват редовна проверка поне веднъж месечно.

Надеждност и сигурност на данните

Гаранционният фонд е юридическо лице, създадено по закон, което поддържа база данни с всички валидни полици „Гражданска отговорност“ в България.

Информацията в системата се обновява в реално време при всяка промяна в статуса на полицата. Данните са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и се използват само за информационни цели.

Според специалистите, това е единственият официален и сигурен метод за проверка на валидността на застраховка, тъй като елиминира риска от фалшиви документи и непроверени посредници.

Кога е препоръчително да се направи проверка?

Добра практика е да извършвате проверка на „Гражданска отговорност“ в следните случаи:

  • при покупка или продажба на употребяван автомобил;
  • преди дълго пътуване в страната или чужбина;
  • при настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП);
  • при съмнение, че е пропусната вноска по полицата;
  • преди подновяване на застраховката.

Редовният контрол върху валидността на полицата ви гарантира спокойствие и избягване на административни санкции.

Онлайн проверката на гражданска отговорност по регистрационен номер, рама или стикер е официално признат и напълно безплатен метод за потвърждаване на валидността на вашата застраховка.

Поддържането на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ не е просто законово изискване – това е гаранция за финансова и лична сигурност на пътя.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

