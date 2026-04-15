Този мъж стана най-големият имотен магнат в света

С богатство, което го нарежда сред най-богатите хора на планетата, основателят на Inditex затвърждава позициите си в глобалния бизнес с недвижими имоти. Испанският предприемач Амансио Ортега , един от най-богатите хора в света, достига нов етап в своята кариера, след като е определен като най-големия собственик на недвижими имоти в глобален мащаб според последни индустриални оценки, предава Еuronews.

Това постижение допълнително потвърждава разширяването му извън модния сектор към инвестиционен модел, насочен основно към високостойностни имоти и недвижими активи. Основателят на Inditex, компанията зад марки като Zara, Pull&Bear и Oysho, е изградил през годините мащабно портфолио от имоти в различни държави по света.

Неговият имотен портфейл надхвърля 200 придобивания и се оценява на около 25 милиарда долара (21,2 милиарда евро), което му позволява да изпревари други големи международни инвеститори в сектора. Общото му нетно състояние, според Forbes, достига 148 милиарда долара (125,45 милиарда евро), което го нарежда на десето място сред най-богатите хора в света. Голяма част от това разширение се финансира чрез дивидентите от мажоритарния му дял в текстилната компания, които впоследствие се реинвестират в емблематични сгради, офис пространства и търговски имоти на ключови локации в големите градове.

През последните години 90-годишният Ортега засилва активността си по придобивания и продажби, инвестирайки в големи международни активи с висока стойност, включително корпоративни централи, търговски комплекси и имоти, свързани с водещи технологични компании, което затвърждава образа му на консервативен инвеститор, който предпочита стабилни активи пред по-рискови сделки.

Стратегията му обаче не се ограничава само до недвижимите имоти – чрез своята инвестиционна структура той диверсифицира портфолиото си и в сектори като енергетика, телекомуникации и инфраструктура, с което разширява влиянието си в различни ключови области на икономиката.