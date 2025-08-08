Частен остров се продава за 4 млн. долара - къде се намира?

Мястото някога е било военна крепост

Ако мечтаете за пълно уединение сред красотата на природата и историческа архитектура, остров Торн в Западен Уелс може да се окаже вашето убежище. Частният остров, който някога е бил военна крепост, днес предлага модерни удобства, луксозен комфорт и абсолютно откъсване от света – но на цена от над 4 милиона долара, предава CNN.

Снимка: Getty Images / iStock

Разположен едва на 3 морски мили от бреговете на Пембрукшир, остров Торн се простира на около 2,5 акра и разполага с възстановена крепост от 19-ти век. Построена между 1852 и 1854 г. с цел отбрана срещу френско нашествие, сградата днес изглежда повече като частен курорт, отколкото като военен аванпост. Оборудвана с хеликоптерна площадка, покрит бар на покрива и просторни тераси с гледка към морето, тя е готова да приеме до 20 гости в петте си луксозни спални и разнообразни общи пространства.

След като военната ѝ функция отпада, островът преминава през различни етапи – от хотел до частен дом. Нов живот му вдъхва технологичният предприемач Майк Конър, който го купува през 2017 г. за едва 500 000 паунда, след като го открива в YouTube. По онова време обаче състоянието на постройката е лошо. Тя е без прозорци, без течаща вода, с липсващи комунални услуги и сериозни поражения от влагата.

Снимка: Getty Images / iStock

Конър, основател на софтуерните компании Appsbroker и Qodea, инвестира над 2 милиона паунда в амбициозна реставрация, която включва и изграждане на самостоятелна екосистема за устойчив живот. Със 300 000 паунда, вложени само в инсталиране на слънчеви панели, батерии и система за биоразграждане на отпадни води, крепостта вече е напълно независима от външни енергийни източници. За да бъдат доставени необходимите материали, са извършени 350 полета с хеликоптер за два дни – свидетелство за мащаба и трудността на проекта.

„Имаше моменти, в които наистина се питах дали не съм луд“, споделя той. Строителният екип е живял на място в продължение на четири години, докато реставрацията напредва под въздействието на сурови атмосферни условия и предизвикателна логистика.

Днес остров Торн е готов за нов собственик. Според Конър, имотът би бил перфектен за частни събития, луксозни уединения или просто за онези, които искат да се изгубят от света, без да се отказват от комфорта. Сега, след като мисията е изпълнена, предприемачът е готов да премине към следващото си предизвикателство. „Това беше моята здравословна криза на средната възраст“, казва той с усмивка.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN