10-те най-скъпи наеми в Европа: Първият град в списъка не е нито Лондон, нито Париж

10-те най-скъпи наеми в Европа: Първият град в списъка не е нито Лондон, нито Париж

Ако планирате по-дълго пътуване или преместване е полезно да знаете в кои европейски грасове ще плащате най-много за месечен наем, и в кои най-малко. Но кой е градът, в който наемите са най-скъпи? Не е Лондон, не е и Париж.

Най-скъпият европейски град

Люксембург е най-скъпият град за наематели в Европа. Там ще плащате 43,40 евро на квадратен метър на месец, което е почти десет пъти повече от цената на наема в Дуръс, Албания, най-евтиният град в списъка. Това е и с повече от 10 евро на квадратен метър повече от наемите в Париж, който е вторият най-скъп. Това става ясно от анализ на Deloitte за индекса на цените на недвижимите имоти в Европа. В дъното на списъка се оказаха градовете в нашата страна: Сараево , който е на 71-во място, и Баня Лука на 73-то място. Що се отнася до нашите съседи, Сплит е на 33-то място, Загреб е на 41-во място, а Риека е на 48-мо място.

На трето място е Дъблин, със средна цена от 31,70 евро на квадратен метър. Лондон, където е изключително трудно да се намери приемлив апартамент под наем, заема 9-то място, със средна цена на наема от 23,80 евро на квадратен метър на месец.

10-те най-скъпи европейски града за наемане на жилище:

  1. Люксембург, Люксембург: 43,40 евро на квадратен метър
  2. Париж, Франция: 32 евро на квадратен метър
  3. Дъблин, Ирландия: 31,70 евро на квадратен метър
  4. Барселона, Испания: 29,90 евро на квадратен метър
  5. Осло, Норвегия: 27,30 евро на квадратен метър
  6. Мадрид, Испания: 27,10 евро на квадратен метър
  7. Амстердам, Нидерландия: 26,30 евро на квадратен метър
  8. Копенхаген, Дания: 24,80 евро на квадратен метър
  9. Лондон, Англия: 23,80 евро на квадратен метър
  10. Голуей, Ирландия: 22,90 евро на квадратен метър

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

