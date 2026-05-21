Животновъди пред фалит? Изкупуват мляко за 0,30 евро от фермите

Получава ли потребителят реална информация за качеството на храните?
Суровото мляко се изкупува в момента по 0,30 евро от фермите, въпреки че в момента цените на млечните продукти в магазините се вдигат главоломно. Това казва пред БНТ Бойко Синапов, председател на Асоциация „Обединени български животновъди.
У нас оцеляването на животновъдите е под въпрос заради ниските изкупни цени, неконтролирания внос и тежката административна среда. Безз взети мерки секторът може да се срине.
„Или се оправяме с този хаос, или българският животновъд и целият земеделски сектор отива към приключване.“
По думите му много ферми вече работят на загуба.
„В момента продаваме продуктите си от фермите под себестойност. Това е недопустимо. Най-голямото оскъпяване и най-голямата вина носят контролните органи и държавата. Вижда се хаос на всички нива.“
Синапов твърди, че потребителят не получава реална информация за качеството на храните.
„Когато плащаме скъпа цена в магазина, плащаме за качество. А ние не знаем с какво качество са тези продукти – особено вносните. Влизат вносни сухи млека, палмови масла, суровини, които се преработват и се продават като български. Това не се контролира достатъчно.“
„Ако не защитим българския животновъд, губим целия сектор. До една-две години може да го загубим изцяло.“, предупреждава той.
