Дългогодишният агент на Nirvana: "Артистите на клубно ниво преживяват много трудни времена"

Странно? Кариерата в музикалния бизнес на Рууд Берендс започва с наемането на малка конюшна в Холандия

В България голяма част от изпълнителите печелят от клубни участия и големите концерти са по-редки? По същия начин ли е на големите музикални пазари в САЩ и Западна Европа?

„Там е малко по-различно, големите артисти печелят много повече от малките - онези на клубно ниво, преживяват много трудни времена. Моделите на „купуване на музика“ от публиката се промениха", казва дългогодишният агент на Nirvana и Soundgarden Рууд Берендс за bTV Бизнес Новините малко преди началото на второто издание на конференцията SoAlive в София (2-4 октомври).

Всяка успешна история си има своето трудно начало. Такова е то и за Берендс. Около 1980 г. наема стара конюшня в малък град в източната чат на Холандия, наречен Зутфен.

„Там направихме младежки център с подкрепата на града и започнахме да популяризираме представления, имахме суинг вечери, неделно следобедно кафе с храна и филми и др.“, си спомня той.

Нещото, с което Берендс се гордее най-много, е това, че е работил като европейски и международен агент, организирайки турнета, продукция, всичко, всичко ново, което никой друг не е правил за изгряващи звезди, които днес са едни от ТОП имената на рок сцената.

„Вълнуващо време“, казва той за bTV Бизнес Новините.

„Страхотни групи и изпълнители. В началото предимно в САЩ ние изградихме много готина система от места и промоутъри, запалени по този вид живи изпълнения в цяла Европа“, добавя той.

Във втората ми кариера, както я наричам, когато започнах да работя за Eurosonic, това беше Европейската програма за обмен на таланти и нейният клонинг в ЦИЕ, наречен CEETEP, и за Dutch Music Export Office, предполагам, че организирах всички холандски партита по света.

Берендс казва, че е спечелил възможността да бъде агент на турнетата на Nirvana, резервирайки повечето изпълнители от Sub Pop ( независим американски музикален лейбъл, основан през 1986 година в Сиатъл) в Европа, Nirvana издават първия си албум на Sub Pop, първото им европейско турне също беше на Sub Pop – TAD.

Най-трудният момент в кариерата му е напускането на собствената му агенцията Eurosonic през 2020 г., която възприема като свое „бебе“.

Питаме експерта дали би посъветвал музикантите – да се продуцират сами или да търсят агент и лейбъл?

„Като цяло, оправяй се сам, стига да можеш. Наеми трета страна само ако разходите и работата им си струват, но си напиши домашното за това какви са и как работят“, казва той.

Когато контактуваш с толкова много големи звезди, естествено идва и въпросът има ли някой от когото изпитваш истинско притеснение, но кой би те притеснил истински, ако си бил на сцената до Nirvana?

“Бях (и съм) голям фен на американския художник Greg Sage / The Wipers, той беше нещо като бог като герой за мен навремето. Беше наистина странно, когато станах негов европейски агент и седях до него в съблекалнята на първото шоу в Европа“, си спомня Берендс.