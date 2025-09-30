1 USD
Финанси Септемврийски срив на акции? Тази година пазарът е спасен

Септемврийски срив на акции? Тази година пазарът е спасен

Финанси

bTV Бизнес екип

Оптимизмът се изправя срещу тарифите на Тръмп

През последните години септември се оказва труден месец за американските акции – S&P 500 е падал в четири от последните пет години. Този път обаче ситуацията изглежда по-оптимистична. Икономическите данни са силни – растеж на БВП от 3,8% за второто тримесечие и стабилен трудов пазар според молбите за обезщетения за безработица, съобщава CNBC.

Въпреки новите мита, обявени от президента Доналд Тръмп, включително върху мебели, които добавиха несигурност, S&P 500 е нараснал с 2,84% през септември. Ако тенденцията се запази, може би „септемврийското проклятие“ ще бъде преодоляно тази година.

Данните за инфлацията бяха в съответствие с прогнозите, което носи известно облекчение. Но силната икономика може да затрудни Федералния резерв да намали лихвите – сценарий, който пазарите приемат със смесени чувства.

Какво трябва да знаете?

Снимка: iStock

  • Персийският залив и H-1B визите: Увеличаването на таксите за американски визи H-1B може да помогне на страните от Залива да привлекат специалисти по изкуствен интелект и да засилят позицията си като бъдещ технологичен център.
  • TikTok и сигурността: Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че TikTok е „успешно отделен“ и данните на американските потребители вече са защитени. Компанията отдавна е под натиск заради връзките на ByteDance с китайското правителство.
  • Индикаторът на Бъфет: Този показател за оценката на фондовия пазар е достигнал рекордно ниво, което повдига опасения за прегряване на пазарите.

Сам Алтман и Stargate AI

Снимка: iStock

Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, представи центъра за данни Stargate AI в Тексас – проект, разработен заедно с Oracle и SoftBank и подкрепен от президента Тръмп. OpenAI вече се оценява на 500 милиарда долара и продължава да сключва мащабни сделки с партньори като Coreweave и Broadcom. Въпреки огромните разходи, компанията твърди, че именно този мащаб ще позволи бъдещи пробиви в изкуствения интелект.

