Септемврийски срив на акции? Тази година пазарът е спасен

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Бюджетният дефицит може да надхвърли 5% тази година
Фискалният съвет прогнозира икономически растеж от около 3,2% през годината
Оптимизмът се изправя срещу тарифите на Тръмп
През последните години септември се оказва труден месец за американските акции – S&P 500 е падал в четири от последните пет години. Този път обаче ситуацията изглежда по-оптимистична. Икономическите данни са силни – растеж на БВП от 3,8% за второто тримесечие и стабилен трудов пазар според молбите за обезщетения за безработица, съобщава CNBC.
Въпреки новите мита, обявени от президента Доналд Тръмп, включително върху мебели, които добавиха несигурност, S&P 500 е нараснал с 2,84% през септември. Ако тенденцията се запази, може би „септемврийското проклятие“ ще бъде преодоляно тази година.
Данните за инфлацията бяха в съответствие с прогнозите, което носи известно облекчение. Но силната икономика може да затрудни Федералния резерв да намали лихвите – сценарий, който пазарите приемат със смесени чувства.
Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, представи центъра за данни Stargate AI в Тексас – проект, разработен заедно с Oracle и SoftBank и подкрепен от президента Тръмп. OpenAI вече се оценява на 500 милиарда долара и продължава да сключва мащабни сделки с партньори като Coreweave и Broadcom. Въпреки огромните разходи, компанията твърди, че именно този мащаб ще позволи бъдещи пробиви в изкуствения интелект.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Фискалният съвет прогнозира икономически растеж от около 3,2% през годината
Основният руски износител е реализирал 40 млрд. долара от глобален износ между 2022 и 2024 г.
Тя има портфолио от над 500 имена, които е помогнала да бъдат избрани