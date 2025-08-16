Какво представлява принципът за спестяване на Парето?

Правилото за разпределение на парите 80/20 е разработен по този принцип

Всички искаме да спестяваме, но как да го направим? Как да планираме доходите и дали заплатата е достатъчна, за да покрие нуждите и желанията. Ето как работи формулата за спестяване 80/20, разработена според така наречения „Принцип на Парето“.

Как работи формулата?

„Принципът на Парето“ или „Законът на Парето“ е открит за първи път от италианския икономист Вилфредо Парето през 1897 г., доказвайки, че нещата работят по очаквано небалансиран, но математически безпогрешен начин.

Идеята е следната: Правилото е да спестяваме 20% от нетния доход и след това да харчим останалите. 50% за това, от което се нуждаем, плюс 30% за това, което искаме, и всичко това съставлява 80% от потреблението ни.

Ако надхвърлим 80% от това, от което се нуждаем и което искаме, се счита, че харчим повече, отколкото можем да си позволим и това може да е причина да задлъжнеем.

Как да приложим формулата за спестяване на пари?

Един от съветите е да коригирате собствения си начин на живот, да намерите баланс между харчене и спестяване и да мислите малко повече за бъдещето. „Принципът на Парето“ предполага, че е много важно да се дефинират правилно нуждите и желанията.

Важно правило е да бъдете устойчиви на неуспехи, затова идеята може да не работи за всички, тъй като хората имат различен начин на живот, навици за харчене и спестяване, цели, настроения и нива на доходи.

