Goldman Sachs понижи прогнозата си за цена на златото с 500 долара

Цената на скъпоценния метал среща затруднения след началото на войната в Близкия изток

„Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) понижи прогнозата си за цената на златото в края на годината с 500 долара за унция, след като вече не очаква Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ да започне облекчаване на паричната политика през 2026 г., предаде Блумбърг.

Преразгледаната цел от 4900 долара за унция за декември предполага, че златото все пак се очаква да поскъпне през втората половина на годината, макар и по-малко от предишните прогнози, посочиха анализаторите Лина Томас и Даан Страйвен.

„Нашите виждания за цената на златото остават структурно оптимистични, но тактически предпазливи, с краткосрочен риск от спад и средносрочен потенциал за растеж“, казват те.

„Голдман Сакс“ е сред най-влиятелните и оптимистични гласове по отношение на златото през последните години, а коригираната цел е лек дисонанс с това. Сред поредица от положителни прогнози банката в края на 2024 г. посъветва инвеститорите да „купуват злато“, като правилно предвиди голямото поскъпване.

Скъпоценният метал се сблъсква със затруднения през последните месеци, след като войната в Близкия изток първоначално повиши цените на енергията и засили очакванията за по-строга парична политика, припомни БТА. УФР запази тази седмица лихвите без промяна, но някои високопоставени лица сигнализираха за нарастваща подкрепа за повишения на лихвите тази година.

В същото време новият президент на УФР Кевин Уорш обеща да възстанови ценовата стабилност. Той беше назначен от президента на САЩ Доналд Тръмп, който го издигна на поста след многократни критики към предишното ръководство за това, че не е намалявало достатъчно лихвите.

Понижението на прогнозата се дължи на по-слаби очаквания за притока към борсово търгувани фондове, обезпечени със злато, след като икономистите на банката изместиха очакванията за понижение на лихвите в САЩ към юни и декември догодина (вместо декември 2026 и март 2027 г. по-рано).

Освен това опасенията относно независимостта на централната банка може да са ограничени поради „изненадващо ястребовата“ първа среща на УФР под ръководството на Уорш, добавят анализаторите.

Ако УФР започне да повишава лихвите, „търсенето на злато като защита срещу макроикономическа политика може по-трайно да отслабне“, като цената може да падне до 4400 долара до края на годината.

Някои ръководни лица в „Голдман Сакс“ вече са намекнали за такава възможност. Може да се наложи УФР да повиши лихвите още през септември, ако инфлацията остане висока, каза Роб Каплан, заместник-председател на банката и бивш президент на УФР в Далас, в интервю за телевизия „Блумбърг“.

Налице са все пак и фактори в подкрепа на златото, включително покупките от централните банки. Очаква се официалният сектор да купува по 50 тона месечно тази година и по 40 тона месечно догодина.

Златото последно се търгуваше около 4165 долара за унция и е на път към трета поредна седмица на спад. След като достигна рекордна стойност малко под 5600 долара в края на януари, цената отбеляза трети пореден месечен спад през май.