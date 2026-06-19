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Свят Норвежците отидоха на Мондиала с над 1 тон традиционна храна, за да не развалят рутината си

Норвежците отидоха на Мондиала с над 1 тон традиционна храна, за да не развалят рутината си

Свят

bTV Бизнес екип

В подготовката на футболистите участват норвежки готвачи, като целта е използването на най-добрите съставки от Норвегия

Традиционната норвежка храна се очаква да играе важна роля за националния отбор за Световното първенство. Идеята е играчите да се чувстват максимално близо до обичайната си среда, въпреки силните си противници.

Според информация на Tribal Football, норвежкият състав е пристигнал в САЩ с около 300 кг риба, 116 кг норвежко сирене и около 6000 портокала, доставени до базата им. Общото количество храна би надхвърлило 1000 кг след добавянето на плодовете, като целта е да се осигури позната среда по време на първото им участие на Световно първенство от 1998 г.

Снимка: Reuters

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За норвежците е от ключово значение да запазят рутината, която им донесе впечатляващ успех в квалификациите. Те спечелиха всичките си осем мача, отбелязаха 37 гола, а Ерлинг Халанд завърши кампанията като голмайстор с 16 попадения. Поддържането на тази стабилна ежедневна рутина е особено важно при голям турнир, провеждан на хиляди километри от дома. Затова включването на познати храни се разглежда като начин за по-лесно адаптиране към условията и намаляване на стреса от промяната.

В подготовката активно участват норвежки готвачи, сред които Арон Еспеланд, който подчертава, че целта е използването на най-добрите местни съставки от Норвегия. По негови думи „не е лесно да се транспортират половин тон риба до САЩ“, но усилието си струва, за да се поддържа качеството и познатият вкус.

Снимка: Reuters

Подобни необичайни мерки не са прецедент за страната – норвежката олимпийска делегация например донесе 15 000 яйца на зимните олимпийски игри в ПьонгЧанг през 2018 г. Остава да се види дали този подход ще помогне на отбора да се справи докрая на турнира. 

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Как се представя Норвегия на Мондиал 2026 досега? 

Норвегия започна участието си на Световното първенство по футбол 2026 с убедителна победа 4:1 над Ирак в първия си мач от груповата фаза, игран на „Жилет Стейдиъм“ в Бостън. Голямата звезда Ерлинг Холанд се превърна в ключов фактор за успеха с два отбелязани гола, като поведе атаката на отбора. Въпреки категоричния резултат, срещата показа и някои слабости в играта на Норвегия, включително колебания в защита и отделни моменти на нестабилност.

С тази победа Норвегия временно оглави класирането в групата, в която са още Франция и Сенегал, като успехът има и силен психологически ефект след дългото отсъствие от турнира. Преди началото на Мондиала тимът постигна перфектни квалификации, което затвърди очакванията към него. Предстоят решаващи срещи срещу по-сериозни съперници, а отборът разчита на добра форма и физическа подготовка.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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