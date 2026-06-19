Норвежците отидоха на Мондиала с над 1 тон традиционна храна, за да не развалят рутината си

В подготовката на футболистите участват норвежки готвачи, като целта е използването на най-добрите съставки от Норвегия

Традиционната норвежка храна се очаква да играе важна роля за националния отбор за Световното първенство. Идеята е играчите да се чувстват максимално близо до обичайната си среда, въпреки силните си противници.

Според информация на Tribal Football, норвежкият състав е пристигнал в САЩ с около 300 кг риба, 116 кг норвежко сирене и около 6000 портокала, доставени до базата им. Общото количество храна би надхвърлило 1000 кг след добавянето на плодовете, като целта е да се осигури позната среда по време на първото им участие на Световно първенство от 1998 г.

Снимка: Reuters

За норвежците е от ключово значение да запазят рутината, която им донесе впечатляващ успех в квалификациите. Те спечелиха всичките си осем мача, отбелязаха 37 гола, а Ерлинг Халанд завърши кампанията като голмайстор с 16 попадения. Поддържането на тази стабилна ежедневна рутина е особено важно при голям турнир, провеждан на хиляди километри от дома. Затова включването на познати храни се разглежда като начин за по-лесно адаптиране към условията и намаляване на стреса от промяната.

В подготовката активно участват норвежки готвачи, сред които Арон Еспеланд, който подчертава, че целта е използването на най-добрите местни съставки от Норвегия. По негови думи „не е лесно да се транспортират половин тон риба до САЩ“, но усилието си струва, за да се поддържа качеството и познатият вкус.

Снимка: Reuters

Подобни необичайни мерки не са прецедент за страната – норвежката олимпийска делегация например донесе 15 000 яйца на зимните олимпийски игри в ПьонгЧанг през 2018 г. Остава да се види дали този подход ще помогне на отбора да се справи докрая на турнира.

Как се представя Норвегия на Мондиал 2026 досега?

Норвегия започна участието си на Световното първенство по футбол 2026 с убедителна победа 4:1 над Ирак в първия си мач от груповата фаза, игран на „Жилет Стейдиъм“ в Бостън. Голямата звезда Ерлинг Холанд се превърна в ключов фактор за успеха с два отбелязани гола, като поведе атаката на отбора. Въпреки категоричния резултат, срещата показа и някои слабости в играта на Норвегия, включително колебания в защита и отделни моменти на нестабилност.

С тази победа Норвегия временно оглави класирането в групата, в която са още Франция и Сенегал, като успехът има и силен психологически ефект след дългото отсъствие от турнира. Преди началото на Мондиала тимът постигна перфектни квалификации, което затвърди очакванията към него. Предстоят решаващи срещи срещу по-сериозни съперници, а отборът разчита на добра форма и физическа подготовка.