Ефектът „Такаичи“: Борсата в Япония чупи рекорди след изборите

След като управляващата Либерално-демократическа партия, водена от премиера Санае Такаичи, постигна историческа победа на изборите в Япония, акциите на борсата в Токио стигнаха рекордни нива, съобщава БНР.

Резултатът засили очакванията за по-разхлабена фискална политика (за по-ниски лихви) и евентуални данъчни облекчения, които разтърсиха японските финансови пазари през последните седмици на фона на опасенията относно нарастващото дългово бреме на Япония.

Индексът Nikkei поскъпва с над 4% до нов исторически връх, а по-широкият индекс Topix се повишава с над 2 на сто.

Японските акции също така се възползват от петъчното възходящо рали на Уолстрийт, когато технологичните акции се възстановиха след няколко дни на интензивни разпродажби.

Солиден ръст по време на днешната азиатска търговия бележат водещи японски компании като Advantest (скок с 14,6%), Fujikura (с 8,2%), SoftBank Group (със 7%), Mitsubishi Heavy Industries (с 3%) и Toyota Motor (с 2,3%).

