11 американски банки спасяват затъналата First Republic Bank

Акциите на банката се сринаха преди няколко дни

Единадесет американски банки, сред които и Bank of America, Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co, приеха да прехвърлят общо 30 милиарда долара под формата на депозити в затруднената банка First Republic Bank, знак, че те имат доверие в банковата система на страната, се казва в общо комюнике на банките.

"Това действие на най-големите американски банки отразява тяхното доверие във First Republic Bank и в банките с всякакви мащаби и показва общия ангажимент за подпомагане на банките да обслужват клиентите си и общините", се казва в текста, цитиран от БТА.

Акциите на американската кредитна институция First Republic Bank поевтиняха в понеделник с близо 65% преди старта на търговията на Уолстрийт, следвайки колапса през уикенда на Signature Bank и фалита в петък на Silicon Valley Bank, въпреки че федералните регулатори се намесиха в гарантирането на депозитите и предоставиха нова програма за кредитиране.

First Republic Bank заяви, че има достъп до над 70 милиарда долара неизползвана ликвидност след нова подкрепа от Федералния резерв и голямата американска банка JPMorgan Chase.