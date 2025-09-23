Продължават SMS измамите от името на "Спиди"

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Разкриха европейска схема за криптоизмами, засегната е и България
Схемата функционира поне от 2018 г. и е обхващала 23 страни
Как да разпознаете измамно съобщение?
Измамите от името на "Спиди" продължават с пълна сила, сигнализират читатели на "Бизнес новините". Те споделят, че често получават съобщение, което уж е от куриерската служба, но самото съобщение е измама и има своите отличителни белези. Целта е кражба на лични данни.
През юли куриерска компания "Спиди" предупреди, че от нейно име се извършват измами за доставка на несъществуващи пратки. Това се случва чрез SMS, в който се твърди, че има проблеми с доставянето на пратката и затова получателят трябва да "потвърди данните си" като кликне на линк. Още тогава те предупредиха, че такъв тип съобщения не се изпращат от куриерските фирми и са свързани с измамно съдържание.
Съобщението изгрежда по следния начин:
