Продължават SMS измамите от името на "Спиди"

Как да разпознаете измамно съобщение?

Измамите от името на "Спиди" продължават с пълна сила, сигнализират читатели на "Бизнес новините". Те споделят, че често получават съобщение, което уж е от куриерската служба, но самото съобщение е измама и има своите отличителни белези. Целта е кражба на лични данни.

През юли куриерска компания "Спиди" предупреди, че от нейно име се извършват измами за доставка на несъществуващи пратки. Това се случва чрез SMS, в който се твърди, че има проблеми с доставянето на пратката и затова получателят трябва да "потвърди данните си" като кликне на линк. Още тогава те предупредиха, че такъв тип съобщения не се изпращат от куриерските фирми и са свързани с измамно съдържание.

Съобщението изгрежда по следния начин:

На какво трябва да обърнете внимание:

Посоченото SMS съобщение НЕ е изпратено от служители на компанията.

Посоченият телефонен номер, от който е изпратено съобщението, няма връзка със Спиди АД.

Всички SMS съобщения от компанията са от номер 170000 или посредством официалния канал на Спиди във Viber. Съветваме Ви да внимавате за подвеждащи домейни, които не са свързани със Спиди АД, и да не отваряте линкове, които се изпращат в SMS съобщението.

