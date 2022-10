"Развод ми дай": Жизел Бюндхен или Том Брейди ще загубят имоти за милиони

Оказва се, че това ще е един от случаите, в които жената е по-богата от мъжа

И двамата са красиви, богати и той не иска да спи с нея…

Половината мъже на света някога са си мечтали да видят „ангел“ на Victoria's Secret и дори и не смеят да си помислят, че такова момиче може да им бъде съпруга. За съжаление обаче Том Брейди не е сред тях… И противно на мненията това ще бъде развод с размяна на няколко милиона и от двете страни.

Снимка: Getty Images

Бюндхен участва в първото си шоу като ангел на Victoria's Secret през 2000 г. Тя работи с марката почти десетилетие до „пенсионирането си“ и последното си шоу като ангел през 2007 г. Според Forbes моделът е подписал петгодишен договор с бранда за дамско бельо тайно през 2000 г. за 25 млн. долара.

На първото си модно ревю с марката през 2000 г. Бюндхен носи сутиена Fantasy Bra на Victoria's Secret за 15 млн. долара, който е вписан в "Световните рекорди на Гинес" като най-скъпото бельо, правено някога. Бюндхен носи Fantasy Bra отново през 2005 г. Сутиенът струва 12,5 млн. долара, което е вторият най-скъп сутиен, произвеждан от марката.

Снимка: Getty Images

Според Celebrity Net Worth, Бюндхен притежава 400 млн. долара, което е почти двойно повече от парите на нейния съпруг Том Брейди.

Състоянието на Брейди е около 250 млн. долара, а играчът от NFL получава заплата от 30 млн. долара.

Снимка: Getty Images

Феновете не трябва да бъдат много изненадани от стойността на богатството на Бюндхен, тъй като тя беше обявена от Forbes за най-добре платения модел в света за 14-та година поред през 2016 г., побеждавайки модели като Кендъл Дженър и Джиджи Хадид. Разбира се, богатството на Бюндхен идва от многомилионни договори с марки като Pantene, Chanel, Victoria’s Secret и Carolina Herrera, както и партньорства с компании като Arezzo shoes и SkyTV в родната й Бразилия.

През 2011 г. моделът пусна своя собствена екологична линия за грижа за кожата, Sejaa Pure Skincare, което също я направи ужасно богата. Седем години по-късно, през 2018 г., Бюндхен публикува първите си мемоари Lessons: My Path to a Meaningful Life, които моментално се превърнаха в бестселър на New York Times.

Снимка: Getty Images

Какъв е залогът, ако Жизел Бюндхен и Том Брейди се разведат? Page Six съобщи през октомври 2022 г., че Брейди и Бюндхен са наели бракоразводни адвокати след раздялата им след спор за решението на Брейди да се върне в "Тампа Бей Бъканиърс" три месеца след като обяви, че е приключил с футбола.

Адвокатът Сю Мос от Chemtob Moss Forman & Beyda LLP, който не е свързан с двойката, също каза пред People през октомври 2022 г., че различните доходи на Бюндхен и Брейди могат да направят развода им сложен.

„В началото Жизел печелеше повече от него, а той продължи да печели и приходите му ставаха все по-значителни и надминаваха нейните. И поради времето, делото ще бъде решено въз основа на големината на приходите“, казва адвокатът.

Снимка: Getty Images

Бракоразводният адвокат Жаклин Нюман от Berkman Bottger Newman & Schein LLP, която също не е свързана с двойката, също спекулира пред People, че Брейди и Бюндхен са подписали предбрачен договор заради високото си нетно състояние.

„Хора с такова богатство обикновено не се женят без документ, който ще диктува какво ще се случи, ако бракът им се разпадне“, каза Нюман.

По нейни думи има някои имота, които са били закупени, докато двамата са били женени и вероятно ще бъде предявен спор за тях

Снимка: Getty Images

По времето, когато наеха бракоразводни адвокати, Брейди и Бюндхен притежаваха поне четири имота: къща в курорта Йелоустоун в Монтана, апартамент за 3,5 млн. долара в Ню Йорк, дом в Коста Рика; и имение за 17 млн. долара на остров Индиън Крийк в Маями. Докато финансите на Брейди и Бюндхен са сложни за разперделяне, Нюман казва, че попечителството над децата им може да бъде по-голям проблем.

„Наистина изглежда, че Бюндхен е посветила живота си на тези деца“, каза Нюман.