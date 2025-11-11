Леонардо ди Каприо навърши 51: Кои са най-доходоносните роли в кариерата му?

От младеж с чаровна усмивка до актьор с изключителна слава

Един от най-известните актьори на нашето време, Леонардо ди Каприо, отбеляза своя 51-ви рожден ден. От първите си стъпки като тийн идол през 90-те години, той постепенно се превърна в един от най-уважаваните драматични актьори на XXI век. Филмите му са сред най-успешните в историята, а името му редовно се свързва с най-престижните награди в индустрията.

Снимка: Getty Images

През годините Ди Каприо е работил с едни от най-големите имена в киното – Мартин Скорсезе, Куентин Тарантино, Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг и Джеймс Камерън. Съвместната му работа с тези режисьори е донесла не само престиж, но и внушителни приходи. Според данни на The Numbers това са най-доходоносните продукции, в които е участвал.

Сред тях се открояват редица сътрудничества със Скорсезе, като „Авиаторът“ (2004), който печели над 208 милиона долара и донася на Ди Каприо номинация за „Оскар“, както и „Отстъпниците“ (2006) – хит с приходи от близо 290 милиона долара и филмът, донесъл първия „Оскар“ за режисура на Скорсезе. Последвалите „Островът на затворниците“ и „Вълкът от Уолстрийт“ също затвърждават печелившата им формула – особено последният, който преминава границата от 389 милиона долара и остава едно от най-разпознаваемите заглавия в кариерата му.

Също толкова впечатляващи са и ролите му под режисурата на други киноикони. В „Хвани ме, ако можеш“ (2002) Ди Каприо си партнира със Стивън Спилбърг и Том Ханкс, като филмът печели над 355 милиона долара. При Баз Лурман той се превъплъщава в Джей Гетсби, а „Великият Гетсби“ (2013) достига приходи от 353 милиона. С Тарантино актьорът работи по „Джанго без окови“ и „Имало едно време в… Холивуд“, които заедно носят почти 830 милиона долара. А с Алехандро Иняриту той най-накрая получава дългоочаквания си „Оскар“ за „Завръщането“ (2015), филм с глобални приходи над 530 милиона долара.

Снимка: https://www.instagram.com

Към това се добавя и „Начало“ (2010) – научнофантастичният шедьовър на Кристофър Нолан, който достига почти 730 милиона долара и се смята за един от най-добрите филми на века. Но върхът в кариерата на Ди Каприо безспорно остава „Титаник“ (1997) – епопеята на Джеймс Камерън, която му носи световна слава и впечатляващи 2,22 милиарда долара в световния боксофис. Филмът се превръща в културен феномен, печели 11 награди „Оскар“ и остава недостижим.

Днес, повече от три десетилетия след дебюта си, Леонардо ди Каприо продължава да участва в редица продукции и да печели високи доходи. От младеж с чаровна усмивка до актьор с изключителна слава, неговият път е символ на това как се изгражда истинска звезда.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN