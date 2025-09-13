Кой от тенисистите носи най-скъпия часовник на US Open тази година

Кои са "по-евтините" модели?

Най-добрите тенисисти в света се борят на корта на US Open , а някои от тях носят луксозни часовници и диамантени бижута на стойност десетки хиляди долари.

Почти всеки топ тенисист има договор с марка луксозни часовници. Rolex спонсорира три от петте най-добри тенисистки, четирима от петте най-добри тенисистки и самия турнир, а марките подаряват най-емблематичните си модели на играчите, за да ги носят на корта и извън него.

Някои играчи – като Александър Зверев, Андрей Рубльов, Джесика Пегула и Елина Свитолина – носят скъпи часовници, докато играят мачове. Повечето обаче не ги носят до след това, на пресконференции и интервюта, където камерите често заснемат близки планове на китката.

Според Forbes , през последните години и други марки бижута са се присъединили към спонсорства. Така маратонките бяха видени с диаманти и златни аксесоари от Tiffany (която също така произвежда турнирни трофеи), Brilliant Earth и Material Good.

Най-скъпите часовници на US Open 2025

430 000 долара: Световният номер 3 Александър Зверев носеше розовозлатен Bugatti Tourbillon на Jacob & Co. на пресконференцията след победата във втория кръг. Тази година той смени спонсора - от Richard Mille на Jacob & Co.

180 000 долара: Андрей Рубльов носеше титаниев часовник Orb от Vanguard, същият, който показа за първи път на Уимбълдън.

100 000 долара: Италианецът Лоренцо Мусети (10-ти в света) носеше Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin на пресконференция.

90 000 долара: Джесика Пегула, номер четири в света и дъщеря на петролния милиардер Терънс Пегула, играеше с часовник DB28xs Starry Seas от швейцарската марка De Bethune. Ема Наваро, дъщеря на милиардера Бен Наваро и 11-та в света, носеше същия часовник.

90 000 долара: Американецът Томи Пол (14-ти в света) носеше стоманени джанти DB28xs от De Bethune.

80 000 долара: Александър Бублик от Казахстан игра с часовник Bianchet, модел UltraFino Carbon.

„По-евтини“ модели

40 000 долара: Първият в света Яник Синер носеше Rolex "Sundust" Cosmograph Daytona.

38 000 долара: Световният номер 2 Карлос Алкарас носеше Rolex Cosmograph Daytona от жълто злато с тюркоазено син циферблат.

37 600: Световният номер 2 и дългогодишен партньор на Rolex, Ига Швонтек, носеше Rolex Datejust Oyster в злато Everose. Швонтек носеше и Rolex 1908 в жълто злато на стойност $25 250 в началото на състезанието.

24 000 долара: Елина Свитолина (№12 в света) носеше часовника Spirit of Big Bang Steel Pavé на Hublot.

24 000 долара: Новак Джокович също е спонсориран от Hublot и е носил Big Bang Unico в синьо.

22 250 долара: Американецът Тейлър Фриц (четвърти в света) носеше двуцветен Rolex Daytona.

18 000 долара: Синър носеше Rolex GMT Master II "Root Beer" в ранните кръгове, същият часовник, който носеше, когато спечели Откритото първенство на САЩ миналата година.

18 000 долара: Италианецът Андреа Вавасори носеше обувките Gerald Charles Maestro GC Sport в синьо, когато получи трофея на смесени двойки със Сара Ерани.

14 700 долара: Чешкият тенисист Томаш Махач носеше пясъчно оцветения Chronoswiss Pulse One.

11 000 долара: Коко Гоф (3-та в света) носеше своя Rolex Oyster Perpetual „Red Grape“, модел, спрян от производство, на стойност между 6 000 и 11 000 долара. Тя носеше и обеци Missoma с циркони на стойност 167 долара.

