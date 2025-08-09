Къде почиват известните личности това лято?

Ето колко струват нощувките в любимите на звездите места

Разгарът на лятото е и знаменисоттите също осъществяват своите почивки. Те почиват на различни места, като някои популярни места включват Гръцките острови, Италия, Испания и Карибите. Други дестинации като Малдивите, Сейшелите и Бора Бора също остават популярен избор за тези, които търсят лукс и уединение.

Някои дори обикалят по няколко места по време на ваканцията си. Кейт Хъдсън например посети три държави - Гърция, Италия и Испания. Звездата от „Как да се отървеш от мъж за 10 дни“ и годеникът ѝ Дани Фуджикава превърнаха пътуването си до Гърция в семейно събитие. Към тях се присъединиха децана им. „Семейно лято“, написа тя под публикацията от 3 юли. „Обичаме те, Гърция.“

Но забавлението не свърши дотук, тъй като по-късно Кейт придружи Дакота Джонсън на круиз край бреговете на Ибиса, Испания. Тя документира приключението в публикация в Instagram от 12 юли с прост надпис „Момичешко пътуване“.

Актрисата и нейното фантастично четиричленно семейство прекараха тропическа пролетна ваканция в Хавай. Тя сподели снимки от сладките моменти с децата си, включително видеоклип, на който целува Хейс, в публикация в Instagram от 4 април с прост надпис „Ваканционни вибрации“.

Двойката се наслади на лятото с пътуване до Уест Палм Бийч, Флорида, където бяха забелязани да вечерят в уютна сепаре на ресторант. Новината идва, след като тяхната приятелка и баскетболна звезда Кейтлин Кларк потвърди пред USA Today, че двойката е „в режим на почивка“.

Рийз Уидърспун и Оливър Хаарман

Близо една година след потвърждаването на слуховете за романтична връзка, двойката имаше красива разходка с яхта в Сен Тропе. Рийз, която има деца Ава Филип и Дийкън Филип с бившия си съпруг Райън Филип, както и Тенеси Тот с Джим Тот, носеше бяла дреха с презрамки, докато приятелят ѝ- бизнесмен, избра сини къси панталони.

Гуинет Полтроу

Актрисата от Marvel се наслаждаваше на лятното слънце със съпруга си Брад Фалчук и Едуард Нортън на яхта в Капри на 4 юни. Нещо повече, тя също така изследва улиците на Италия ръка за ръка с дъщеря си Епъл Мартин, която споделя с бившия си съпруг Крис Мартин.

Четвъртият рожден ден на принцеса Лилибет Даяна накара семейството да се наслади на вълшебно пътуване до Дисниленд, Калифорния. Бившата актриса и принц Хари, които също имат син, принц Арчи, разгледаха тематичния парк, споделяйки снимки, на които се наслаждават на „Междузвездни войни: Краят на галактиката“ и „Космическата планина“.

Кои са най-хитовите места, които звездите посещават?

Редовно привличаща хора като Кендъл Дженър, Наоми Кембъл, футболиста Кристиано Роналдо и холивудския купонджия Леонардо ди Каприо, Ибиса, един от Балеарските острови в Испания, отдавна е най-горещата дестинация за знаменитости в Средиземно море и зае първото място за почивка на знаменитости през 2025 г.

Островният рай е спечелил над 20 милиона хаштага в Instagram благодарение на огромния си брой луксозни курорти и разкошни вили (средно 695 щатски долара на вечер) и многобройните си аплодирани ресторанти с изискана кухня.

Амалфийско крайбрежие, Италия

Амалфийското крайбрежие на Италия, което е емблематична дестинация, отдавна се радва на звездната си привлекателност, така че не е изненадващо, че ще откриете, че Кейти Пери и нейният любим Орландо Блум, София Вергара, Нийл Патрик Харис, Емили Ратайковски и Алекс Родригес са редовни амалфитски фенове.

Крайбрежието, което се простира по южния край на Сорентинския полуостров в Кампания, е най-известно със своите пастелно оцветени села, много от които са се прилепили към стръмни планински склонове. Задължителен за всеки звезден италиански маршрут, Амалфи е най-известен със своите пленителни крайбрежни гледки, своите възвишени, но уединени убежища (всъщност цялото крайбрежие е дом на 1527 имота със средна цена от 1680 щатски долара на вечер) и своите изискани ресторанти, които варират от звездни заведения за изискана кухня, където звездният статус на главния готвач отразява този на клиентелата, до уютни заведения, които известни личности посещават дискретно година след година.

Доминиканска република

Може би не е дестинация, която бихте очаквали да попадне сред петте най-добри места за почивка на знаменитости за 2025 г., но Доминиканската република се е борила с трудности (включително някои опустошителни урагани), за да се класира на четвърто място в списъка, отчасти благодарение на посещенията на Ди Каприо, Дженифър Лопес, Хулио Иглесиас, Вин Дизел и Шакира.

Разположена на половината от остров Испаньола (другата половина е Хаити), Доминиканската република е карибско убежище с бели пясъчни плажове, гъста джунгла и най-високия връх в региона.

Ще харесате Доминиканската република заради относително достъпния ѝ лукс (малката държава е дом на над 3261 варианта за настаняване на средна цена от 359 щатски долара на вечер), много от които са скрити на частни плажове или дълбоко в зеления интериор.

Миконос, Гърция

Любимо място за почивка сред гръцките острови, Миконос е бил място за почивка на много известни личности, включително Мат Деймън и добрия му приятел Джордж Клуни, Деми Мур, Джесика Алба, Крисчън Бейл, братята Крис и Лиъм Хемсуърт и Линдзи Лоън.

Една от причините този малък гръцки остров да е сред най-добрите места за почивка на знаменитости е балансът между спокойствие и жизненост. През летния сезон има страхотен нощен живот, като международни диджеи винаги оглавяват събития от световна класа в големите плажни клубове на острова.

С 5,7 милиона IG тага и почти 1000 луксозни варианта за настаняване на впечатляващите средни цени от 2604 щатски долара на вечер Миконос е символ на лукс.

