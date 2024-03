92-годшиният Рупърт Мърдок се сгоди за бившата свекърва на Роман Абрамович

Медийният магнат Робърт Мърдок се е сгодил за приятелката си, потвърди екипът му

Двойката се е запознала на парти, организирано от една от бившите му съпруги, родената в Китай предприемачка Уенди Денг.

Другите бивши съпруги на Мърдок са австралийската стюардеса Патриша Букър, родената в Шотландия журналистка Ана Ман, Уенди Денг и американският модел и актриса Джери Хол.

Жукова преди това е била омъжена за руския петролен магнат Александър Жуков, а дъщеря им Даша беше омъжена за руския олигарх Роман Абрамович до 2017 г.

Рупърт Мърдок започва кариерата си в Австралия през 50-те години на миналия век, като най-големият връх в кариерата му е покупката на вестниците News of the World и The Sun във Великобритания през 1969 г. По-късно той закупува редица американски медии, включително New York Post и Wall Street Journal.

През 1996 г. той стартира Fox News - най-гледаният телевизионен новинарски канал в САЩ според BBC.

Чрез News Corp, основана през 2013 г., Мърдок остава собственик на стотици местни, национални и международни медии. Кариерата му не протича без противоречия. Един от най-спорните моменти в биографията му е скандалът с хакнатите телефони във Великобритания, който избухна, след като стана ясно, че от медията News of the World са слушали гласовите съобщения на убитата ученичка Мили Даулър.

През септември Мърдок обяви, че се оттегля от водещата роля в своята медийна империя, предавайки управлението на сина си Лаклан и по-късно поемайки ролята на почетен председател както на Fox, така и на News Corp.

New York Times съобщава, че бракът на Мърдок с Жукова едва ли ще засегне бъдещето на бизнеса му, който се управлява от четирите му най-големи деца.