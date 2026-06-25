Защо хората не искат да общуват с AI чатботове?

„Прекалено много се адаптира AI за обслужване на клиенти, което не винаги води до добри резултати.“ - казва Любомир Русанов, един от основателите на JetHost

Най-голямото издание досега на Digital4Sofia събира експерти от над 10 държави, за да обсъдят най-новите тенденции в дигиталния маркетинг, електронната търговия и технологиите. Хостинг индустрията в момента е изправена пред сериозни предизвикателства, като основният фактор са новите технологии и по-специално изкуственият интелект. За да разберем повече за предизвикателствата пред хостинг индустрията и навлизането на AI технологиите, разговаряме с Любомир Русанов, един от основателите на JetHost.

Една от основните тенденции е, че все повече потребители избират сами да изграждат сайтове, без помощта на агенции, като използват готови платформи. Според наблюденията: „Все повече клиенти искат сами да си направят сайтове, не се обръщат към агенции и използват готови платформи.“ Проблемът е, че тези решения невинаги са напълно съвместими с най-новите хостинг технологии, което създава трудности за доставчиците.

Друг важен фактор е използването на AI в обслужването на клиенти. В разговора експертът подчертава, че: „Прекалено много се адаптира AI за обслужване на клиенти, което не винаги води до добри резултати.“ Причината е, че много потребители предпочитат комуникация с реален човек и често се притесняват от директен контакт с автоматизирани системи: „Клиентите искат да си говорят с истински хора и се притесняват директно да общуват с AI.“

В същото време технологиите за киберсигурност стават все по-важни, като изкуственият интелект помага за по-бързо откриване на уязвимости в системите и по-ефективна защита от атаки. Наблюдава се и промяна в използваните технологии за изграждане на сайтове – популярната платформа WordPress постепенно отстъпва място на по-персонализирани решения. Това е част от по-широка тенденция към индивидуални разработки, съобразени с конкретния бизнес, вместо готови системи.

По отношение на клиентските очаквания те остават постоянни – бързина, надеждност и лесна връзка с поддръжка. В същото време: „Много голям процент от контактите не са свързани с технически проблем, а с нужда от съвет и съдействие.“ Това показва, че все повече клиенти търсят насоки, а не само техническа помощ. Според Русанов една от грешките на компаниите е неправилното внедряване на AI, включително чатботове, които понякога дразнят клиентите. Друга честа грешка е, че: „Много бързо се внедряват нови технологии, без да се знае как реално ще се използват.“ Това може да доведе до напрежение както в екипите, така и при клиентите.

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