Visa обяви трите победителки във втория сезон на програмата „She’s Next“ в България

От близо 100 кандидатури, 15 бизнеса на дами бяха избрани да участват в специално разработена тримесечна менторска програма. През този период участничките получиха практически знания и експертни съвети в подкрепа на следващия етап от развитието на техните бизнеси.

В заключителната фаза на програмата финалистките представиха своите планове за развитие пред експертно жури, включващо представители на Visa България, сдружение „Дамски форум“, банковия сектор, медиите, както и победителката в първото издание на She’s Next в България. След задълбочена оценка бяха избрани три бизнеса, които получиха финансова подкрепа от Visa България, за да реализират идеите си и да ускорят развитието на своя бизнес.

Победителките във втори сезон на програмата She’s Next в България са:

Светлана Съботинова , „Санома“ ЕООД – първо място, награда от 10 000 евро.

, „Анакинис" ЕООД – второ място, награда от 7 500 евро.

Диана Димитрова, „Агрос Трейд" ЕООД – трето място, награда от 5 000 евро.

Първата награда беше връчена от Красимира Райчева, почетен председател на програмата и председател на журито на She’s Next, сезон 2, а втората и третата награда – съответно от Диана Митева, председател на УС на сдружение „Дамски форум“, и Мария Илиева, поп певица и вдъхновяваща жена лидер, посланик на програмата She’s Next.

„За Visa подкрепата за предприемачите и малките и средни предприятия винаги е означавала нещо повече от осигуряване на финансиране. Става дума за достъп до знания, експертиза и силна професионална мрежа,“ отбеляза Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България. „Това е в основата и на She’s Next – да даде на участниците практически инструменти и увереност да направят следващата стъпка в развитието на своя бизнес. Гордеем се, че чрез тази програма допринасяме за по-силна и устойчива предприемаческа екосистема в България. Подкрепата за малките и средни предприятия е ключов приоритет за Visa и ще продължаваме да инвестираме в инициативи, които помагат на бизнеса да расте, да се дигитализира и да бъде конкурентоспособен в една все по-динамична икономика.“

Церемонията по награждаването събра представители на българската бизнес общност, финалистите в програмата и членове на сдружение „Дамски форум“, които имаха активна роля в реализирането на менторската програма и участваха като лектори в обучителните сесии. Второто издание на She’s Next надгради успеха на първото, като предложи повече практическо съдържание и по-широк достъп до експерти. В рамките на програмата участниците работиха по ключови теми за развитието на бизнеса, включително стратегия, финанси, маркетинг и дигитализация.

С второто издание на She’s Next в България Visa затвърждава своя ангажимент да подкрепя развитието на малките и средни предприятия и да допринася за създаването на по-приобщаваща и устойчива бизнес среда в страната.

