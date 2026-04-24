1 USD
1.1694 BGN
Петрол
105.7 $/барел
Bitcoin
$77,810.6
Visa обяви трите победителки във втория сезон на програмата „She’s Next“ в България

bTV Бизнес екип

От близо 100 кандидатури, 15 бизнеса на дами бяха избрани да участват в специално разработена тримесечна менторска програма. През този период участничките получиха практически знания и експертни съвети в подкрепа на следващия етап от развитието на техните бизнеси.

В заключителната фаза на програмата финалистките представиха своите планове за развитие пред експертно жури, включващо представители на Visa България, сдружение „Дамски форум“, банковия сектор, медиите, както и победителката в първото издание на She’s Next в България. След задълбочена оценка бяха избрани три бизнеса, които получиха финансова подкрепа от Visa България, за да реализират идеите си и да ускорят развитието на своя бизнес.

Победителките във втори сезон на програмата She’s Next в България са:

  • Светлана Съботинова, „Санома“ ЕООД – първо място, награда от 10 000 евро.
  • Анна Гумас, „Анакинис“ ЕООД – второ място, награда от 7 500 евро.
  • Диана Димитрова, „Агрос Трейд“ ЕООД – трето място, награда от 5 000 евро.

Първата награда беше връчена от Красимира Райчева, почетен председател на програмата и председател на журито на She’s Next, сезон 2, а втората и третата награда – съответно от Диана Митева, председател на УС на сдружение „Дамски форум“, и Мария Илиева, поп певица и вдъхновяваща жена лидер, посланик на програмата She’s Next.

„За Visa подкрепата за предприемачите и малките и средни предприятия винаги е означавала нещо повече от осигуряване на финансиране. Става дума за достъп до знания, експертиза и силна професионална мрежа,“ отбеляза Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България. „Това е в основата и на She’s Next – да даде на участниците практически инструменти и увереност да направят следващата стъпка в развитието на своя бизнес. Гордеем се, че чрез тази програма допринасяме за по-силна и устойчива предприемаческа екосистема в България. Подкрепата за малките и средни предприятия е ключов приоритет за Visa и ще продължаваме да инвестираме в инициативи, които помагат на бизнеса да расте, да се дигитализира и да бъде конкурентоспособен в една все по-динамична икономика.“

Церемонията по награждаването събра представители на българската бизнес общност, финалистите в програмата и членове на сдружение „Дамски форум“, които имаха активна роля в реализирането на менторската програма и участваха като лектори в обучителните сесии. Второто издание на She’s Next надгради успеха на първото, като предложи повече практическо съдържание и по-широк достъп до експерти. В рамките на програмата участниците работиха по ключови теми за развитието на бизнеса, включително стратегия, финанси, маркетинг и дигитализация.

С второто издание на She’s Next в България Visa затвърждава своя ангажимент да подкрепя развитието на малките и средни предприятия и да допринася за създаването на по-приобщаваща и устойчива бизнес среда в страната. 

За Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) е световeн лидер в дигиталните плащания, който обработва трансакции между потребители, търговци, финансови и правителствени институции в над 200 държави и територии. Нашата мисия е да свързваме света чрез най-иновативната, надеждна и защитена мрежа за плащания, която дава възможност на частни лица, компании и икономики да просперират. Вярваме, че икономиките, които включват всеки навсякъде, осигуряват растеж за всички и смятаме достъпа за основа на бъдещето на движението на парите.  За повече информация, посетете visa.com. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
