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БГ Бизнес Средният осигурителен доход за април с лек ръст

Средният осигурителен доход за април с лек ръст

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето колко става

Средният осигурителен доход за страната за април 2026 г. е 1034,85 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от началото на май 2025 г. до края на април 2026 г. е 983,28 евро. 

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Средният осигурителен доход за април 2026 г. е 1034,85 евро, вдига се с 10 евро. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през май 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, допълниха от института, цитирани от "24 часа".

Средният осигурителен доход за март беше 1024,31 евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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