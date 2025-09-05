Рекорден ръст на разходите на НЗОК за 2024 г.

Къде отиват парите за здраве?

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отчете най-високото увеличение на средствата за здравеопазване за последните години. През 2024 г. бюджетът ѝ нараства с над 1,2 млрд. лева – ръст, по-голям дори от този в годините на ковид пандемията. Това показва публикуван доклад, цитиран от ИПИ.

Основните направления на разходите

Снимка: Canva

Болничната помощ остава най-големият разход. Повече от една четвърт от бюджета се насочва към медикаменти за домашно лечение и за онкологични заболявания. Това подчертава ключовата роля на лекарствената политика, преговорите с фармацевтичните компании и механизмите за ценообразуване и реимбурсация.

За една година средствата за дентална помощ нарастват с близо 100 млн. лева, или над 37%. Това компенсира по-слабия ръст през предходната година.

Най-голям ръст за последните 6 години

Снимка: Canva

Общите разходи за медицински дейности на НЗОК през 2024 г. се увеличават с над 18% спрямо 2023 г.. Това е най-сериозният ръст от поне шест години насам. Основната причина е увеличението на приходите от здравни вноски, свързано с ръста на доходите в икономиката.

Интересен момент е, че събраните средства практически се изразходват изцяло, вместо част от тях да се заделят като резерв за бъдещи периоди на икономическо забавяне.

Извънболничната помощ

През 2024 г. се забелязва тенденция към по-голяма подкрепа за извънболничната помощ:

Първична помощ – ръст от 25%.

Специализирана извънболнична помощ – ръст от 22,7%.

Това показва политика на по-сериозно насочване на средства към превенция и профилактика. Остава да видим дали тези инвестиции ще доведат до реално подобрение в здравето и продължителността на живота на българите.

Болниците все още доминират

Снимка: Canva

Въпреки допълнителните средства за извънболнична помощ, болниците продължават да поглъщат най-голям дял от бюджета. На този етап няма ясни индикации за ограничаване на броя финансирани болници или за прехвърляне на дейности от клинични пътеки към извънболничния сектор. Опитите на Народното събрание да въведе механизми за контрол върху болничните разходи засега не дават видими резултати.

Какво следва?

Предстои подготовка на бюджета на НЗОК за 2026 г. За да бъде ефективен, той трябва да се базира на ясни цели и приоритети в здравната политика, които да се подкрепят с адекватни финансови стимули. Публичните средства са значителни – въпросът е как и за какво се използват.

