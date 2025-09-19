Продава се емблематично заведение в центъра на Пловдив

Каква е цената на продажбата?

Добре познато заведение в сърцето на Пловзив се предлага за продажба. Имотът е с утвърдена репутация, през която ежедневно преминават стотици туристи, което го прави изключително атрактивна инвестиция.Офертата е публикувана в един от най-големите сайтове за покупка и продажба на бизнес в Бългрия.

Заведението разполага с капацитет от 90 места и е подходящо за всякакви събития – от частни тържества и партита до по-мащабни мероприятия.

Продава се заедно с изрядно регистрираното дружество, което в момента управлява обекта. Офертата включва и цялостното оборудване – кухня, салон и бар, което позволява на новия собственик да започне работа без необходимост от допълнителни инвестиции.

В екипа в момента работят 8 служители, които се грижат за обслужването и добрата организация на заведението.

Цената на емблематичното заведение е 160 000 лв. – възможност за предприемачи и инвеститори, търсещи готов бизнес с традиции и отлична локация в един от най-динамичните и туристически центрове на България.

