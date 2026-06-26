Водещите индекси в Токио и Сеул се сринаха след разпродажби на технологични акции

Кои са сред най-губещите акции?

Глобалната разпродажба на технологични акции, подтикната от нарастващи опасения за разходите по изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект, доведе до сериозно понижение на азиатските борсови индекси, предадоха Киодо и CNBC, цитирано от БТА.

Пазарите в Токио и Сеул затвориха със резки спадове - водещият японски индекс Nikkei 225 се понижи с над 4 на сто и завърши търговията под нивото от 70 000 пункта. Натискът дойде основно от разпродажби на акции на технологични компании след силното им поскъпване в предходната сесия, както и от повишението на цените на петрола.

Индексът Nikkei 225 се срина с 3005,46 пункта или 4,15 на сто до 69 360,88 пункта, докато по-широкият Topix изтри 53,11 пункта или 1,32 на сто до ниво 3963,36 пункта.

Сред най-губещите акции днес бяха тези на „Софтбанк груп“ (SoftBank Group), заради спекулации, че подкрепяната от японската компания „ОупънЕйАй“ (OpenAI) обмисля да отложи първичното си публично предлагане до следващата година.

Щатският долар за кратко се понижи до средата на диапазона от 161 йени.

Индексите в Сеул също затвориха сесията рязко надолу, като водещият показател Kospi се срина с 519,09 пункта или 5,81 на сто до 8411,21 пункта, също под натиска на широки разпродажби в технологичния сектор.

Междувременно в Австралия индексът S&P/ASX 200 се повиши слабо - с 15,5 пункта или 0,18 на сто до 8764,2 пункта.

В Хонконг индексът Hang Seng изтри 405,64 пункта или 1,76 на сто до 22 671,27 пункта, а в континентален Китай водещият бенчмарк CSI300 се понижи със 151,88 пункта или 3,03 на сто до ниво 4868,22 пункта. Индексът в Шанхай Shanghai Composite също е надолу с 93,02 пункта или 2,26 на сто до 4027,26 пункта.

Търговията на Уолстрийт снощи приключи разнопосочно, като акциите на „Епъл“ (Apple) поевтиняха с 6,1 на сто, след като компанията обяви повишаване на цените на редица свои продукти между 15 и 20 на сто, съобщи Асошиейтед прес.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши със 71,72 пункта или 0,14 на сто до 51 920,62 пункта.

Широкообхватният S&P 500 се понижи слабо с 0,73 пункта или 0,01 на сто до 7357,49 пункта.

Технологичният Nasdaq е надолу със 118,033 пункта или 0,46 на сто до 25 358,603 пункта.