Пари от пенсионен фонд могат да бъдат наследени: Какви са правилата?

Ето какво казва законът

Загубата на близък човек е тежък момент, който често е съпътстван и от редица административни и финансови въпроси. Освен уреждането на наследствени и имуществени отношения, близките трябва да се запознаят и с правата си върху различни средства, натрупани от починалия през годините. Не всеки знае, че средствата във втория и третия пенсионен стълб също могат да бъдат част от наследството. При определени условия тези пари не остават в пенсионния фонд, а се изплащат на наследниците.

За да стане ясно какви права имат наследниците, е важно да се познава структурата на пенсионната система в България. Тя е изградена върху три стълба. Първият е държавното обществено осигуряване, администрирано от Националния осигурителен институт (НОИ), откъдето при определени условия могат да се отпускат наследствени пенсии. Вторият стълб обхваща универсалните и професионалните пенсионни фондове, а третият - доброволните пенсионни фондове.

За разлика от първия стълб, при който правата на наследниците са свързани с получаването на наследствена пенсия, във втория и третия стълб се наследяват натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица. Правата на наследниците, редът за получаване на средствата и начините за проверка дали починалият е имал пенсионна партида са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Съгласно информация на Националната агенция за приходите (НАП), при недоживяване на пенсионна възраст средствата по индивидуалната партида се наследяват от наследниците на осигуреното лице съгласно чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

В закона е записано, че при смърт на осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците по закон. Разпоредбата предвижда още, че ако наследник на осигуреното лице е починал след него, дължимите средства могат да бъдат изплатени на неговите наследници по закон.

Право на наследяване съществува и когато вече е започнало изплащането на пенсия от универсален пенсионен фонд. Съгласно чл. 170, ал. 2 и ал. 3 от КСО, след смъртта на пенсионера определени дължими плащания могат да бъдат получени от неговите наследници.

За да получат средствата, наследниците трябва да подадат заявление до съответното пенсионноосигурително дружество. Обичайно се изискват удостоверение за наследници, акт за смърт и документ за самоличност. В зависимост от конкретния случай сумите могат да бъдат изплатени еднократно или разсрочено.

Подобни права съществуват и при доброволните пенсионни фондове от третия стълб. Натрупаните средства по индивидуалната партида остават собственост на осигуреното лице и при неговата смърт преминават към наследниците по закон.

Един от най-често срещаните проблеми е, че близките не знаят в кой пенсионен фонд е бил осигуряван починалият. В такива случаи Националната агенция за приходите предоставя възможност наследниците да направят официална справка за фонда, в който са постъпвали осигурителните вноски на починалото лице.

Гражданите могат да проверят в кой пенсионен фонд се превеждат техните осигурителни вноски чрез електронната услуга „Проверка на пенсионен фонд“ на НАП, за която е необходим персонален идентификационен код (ПИК). Справка може да бъде направена и чрез електронно запитване, подписано с квалифициран електронен подпис, по пощата, на място в Централното управление на НАП или чрез информационния телефон на приходната агенция.

Наследниците на починало лице също имат право да получат информация за пенсионния фонд, в който са постъпвали осигурителните му вноски. Това може да стане чрез електронно запитване с приложено удостоверение за наследници, чрез писмено заявление по пощата или на място в Централното управление на НАП след представяне на необходимите документи.

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