Пука ли се балонът? Спад в продажбите на имоти в големите градове

В София са вписани 7529 сделки

Пазарът на недвижими имоти в България отчита осезаемо забавяне на активността през първото тримесечие на 2026 г., показват данни на Агенцията по вписванията, цитирани от БНТ. Водещите градове регистрират значителен спад в броя на вписаните продажби както на тримесечна, така и на годишна база.

В София са вписани 7529 сделки, което е спад с 38,1 на сто спрямо предходното тримесечие и с 12,3 на сто на годишна база. В Пловдив продажбите достигат 3410, като намаляват с 43,5 на сто на тримесечна база и с 2,1 на сто спрямо година по-рано.

Във Варна са отчетени 2433 сделки – спад с 43,3 на сто спрямо края на 2025 г. и с 21,5 на сто на годишна база, а в Бургас – 1507 сделки, или понижение съответно с 39,7 на сто и с 18 на сто.

Намаление се наблюдава и в други големи градове. В Стара Загора са вписани 851 сделки (спад с 34,4 на сто на тримесечна база и с 12,4 на сто на годишна), а в Русе – 815 (понижение с 40,9 на сто и с 19,4 на сто).

При договорните ипотеки се отчита смесена динамика. Въпреки отчетливия спад спрямо предходното тримесечие в част от големите градове се наблюдава леко увеличение на годишна база, което може да се тълкува като запазване на интереса към финансиране на сделки чрез кредит.

В София са вписани 3948 договорни ипотеки – с 32,6 на сто по-малко спрямо края на 2025 г., но с 1,7 на сто повече спрямо първото тримесечие на миналата година. В Пловдив те са 1249, което е спад с 31,9 на сто на тримесечна база, но ръст с 11,7 на сто на годишна основа.

Във Варна договорните ипотеки достигат 1117 – намаление с 29,9 на сто спрямо предходното тримесечие и увеличение с 5,7 на сто спрямо същия период на 2025 г. В Бургас те са 598, като там се отчита спад и по двата показателя – с 27,7 на сто на тримесечна база и с 4,5 на сто на годишна база.

В Стара Загора договорните ипотеки са 298, което е с 30,4 на сто по-малко спрямо предходното тримесечие и с 1,7 на сто под нивото от година по-рано. В Русе те възлизат на 264 – спад с 28,8 на сто на тримесечна база, но с лек ръст от 1,1 на сто на годишна основа.