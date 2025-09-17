Намаляват до 30 литра производството на домашна ракия

Ето какво гласят новите промени в закона

Промени в Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), които вече са публикувани за обществено обсъждане предвиждат да се намали разрешеното количество вино и ракия, което хората ще имат право да си произвеждат за лични нужди.

В момента е разрешено физически лица, и то само ако са регистрирани като производители по ЗВСН, да могат да преработват до 1000 кг грозде, предназначено за вино и/или ракия за семейна консумация. Това означава общо около 700 литра алкохол. В промените вече се прави разделяне на напитките, като се определя, че всеки може да произвежда до 500 л вино и до 30 л ракия за домашно ползване, пише "Сега".

Целта на новите изменения е да се намали производството на нерегламентирано вино, а в мотивите е записано, че необходимостта от нов закон "е обусловена от поетия от българската държава ангажимент в този смисъл пред Европейската комисия".

В страната има регистрирани около 1500 казана за варене на ракия - "малки обекти за дестилиране", каквото е официалното им название. По закон домашна ракия може да се произвежда само в тях, и то при спазване на строги правила.

Всяко семейство има право да произведе до 30 л ракия, и то от собствени плодове. За това количество се заплаща и акциз, но по намалена с 50% ставка, а за всеки литър отгоре ще се нацислява пълната ставка. Това означава, че за първите 30 литра домашна ракия производителят трябва да плати по 2.20 лв./л, а за следващите по 4.40 лв./л.

Търговията с домашна ракия строго се забранява - тя не може да се продава в интернет, в заведения или където и да е другаде. Въобще каквато и да е продажба на "етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и спиртни напитки" може да се извършва само от регистрирани търговци.

В новия проект остават изискванията за допълнителни специфични традиционни наименования.

Една ракия ще може да е с етикет “отлежала”, само ако е съзрявала в дъбови бъчви не по-малко от 6 месеца, а “стара” - ако е била в дървени бъчви не по-малко от 3 г. Етикет с надпис “резерва” е позволен, само ако напитката е от дестилати, съзрявали в дървени бъчви, като средната възраст на купажа е не по-малка от 5 години. За “специална резерва” - възрастта нараства на не по-малка от 10 години.

Ако производители и търговци слагат необосновано подобни етикети, ще бъдат глобявани с между 30 000 и 50 000 лева.

