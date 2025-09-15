Месечната инфлация в България през август спада

През юли, отнесено към предходния месец, инфлацията скочи до 1,7%

Месечната инфлация за август спада до 0,1%, а годишната инфлация остава на равнище 5,3%, съобщава НСИ, цитирано от БТА. Инфлацията е измерена чрез Индекса на потребителските цени (ИПЦ), като месечната инфлация се отнася за август 2025 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2025 г. спрямо същия месец на предходната година.

През август 2025 г. месечната инфлация, измерена през Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), също е 0,1 на сто, а годишната инфлация е 3,5 на сто.

Инфлацията от началото на годината (август 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,2 на сто по ИПЦ, а средногодишната инфлация за периода септември 2024 - август 2025 г. спрямо дванадесетте месеца до август 2024 г. е 3,4 на сто.

Инфлацията според ХИПЦ от началото на годината (август 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,4 на сто, а средногодишната инфлация за периода септември 2024 - август 2025 г. спрямо периода септември 2023 - август 2024 г. е 2,9 на сто.

Натрупаната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, за последните три години (август 2025 г. спрямо август 2022 г.) е 13,9 на сто, а за последните пет години (август 2025 г. спрямо август 2020 г.) е 34,3 на сто, според данните на НСИ.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е официален измерител на инфлацията в България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства.