Курсът на еврото за 1 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1.95583 лева.

Курсът на еврото се повиши в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови издания, предава БТА.

Единната европейска валута се котираше за 1,1757 долара към 09:05 часа българско време днес, или с 0,2 на сто над стойността си от закриването на вчерашната сесия. В азиатската търговия по-рано днес котривките на еврото достигна ниво от 1,1770 на фона на несигурността заради частичното спирането на финансирането на правителството на САЩ.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1741 долара за еврo.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN