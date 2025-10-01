Безплатна подмяна на отоплителни уреди — ето как да се възползвате

В рамките на проекта трябва да се подменят отоплителните устройства в 10 815 жилища

Започва нов мащабен проект по подмяна на отоплителни уреди в домакинствата. Договорът за реализация е подписан между Столична община и програма „Околна среда“ 2021-2027 година. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 73 593 308,01 лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 31 декември 2029 г.

В рамките на проекта трябва да се подменят отоплителните устройства на твърдо гориво в 10 815 жилища, което ще доведе до спестяване на 222,80 тона емисии ФПЧ10 на година.

По проект BG16FFPR002-5.002-0003 „Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!“ отоплителните уреди на твърдо гориво ще могат да се заменят с климатици, термопомпи „въздух-вода“ или „вода-вода“, или с устройства на пелети. Пилотно се предвижда възможност за изграждане на фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствени нужди.

Събирането на заявления, извършването на огледи и оценка на нуждите на домакинства желаещи да се включат в проекта ще се осъществява от консултант. Той ще има задължение да подготви и оформи необходимите технически и правни документи за подписване на договор между Столична община и крайните получатели.

За всяко домакинство Столична община ще организира демонтажа и предаването за рециклиране на всички високоемисионни печки и котли, работещи с твърдо гориво, които са подменени с екологични алтернативи.

Проектът ще бъде съпровождан от комуникационна кампания сред заинтересованите групи за популяризиране на възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, както и за връзката между качеството на въздуха и битовото отопление, което е един от основните източници за повишени нива на емисии ФПЧ10 през зимния сезон в Столична община.

Всяко домакинство, което желае безплатно да подмени старата си печка на твърдо гориво с екологична алтернатива може да попълни предварително заявление ТУК.

