Курсът на долара за 8 август 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава 1,67983 лева.

Американската валута се насочва към седмично понижение от 0,6 на сто спрямо кошница от основни валути, отбелязва Ройтерс, предава БТА.

Причина са очакванията за по-гъвкава парична политика след временния избор на президента на САЩ Доналд Тръмп за нов член на Управлението за финансов резерв (УФР).

