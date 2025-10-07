Курсът на долара за 7 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,6748 лева.

Единната валута се котира за 1,1685 д. или надолу с 0,22 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1678 долара за едно евро.

