Купувате автомобил? Не правете тази грешка, преди покупка

Истинските разходи започват след като автомобилът вече е ваш

Автомобилът все повече се превръща в необходимост, а не в луксозна прищявка. Независимо дали купувате първата си кола или планирате да смените настоящата, това е сериозно финансово решение, което изисква добро планиране. Ето какви съвети дават от Портал за финансова грамотност, официалния сайт на Министерството на финансите.

Реалистичен бюджет

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Преди да разглеждате марки и модели, определете колко всъщност можете да си позволите. Освен цената на автомобила трябва да предвидите и всички съпътстващи разходи. Ако планирате да купите автомобила със собствени средства, помислете дали разполагате с необходимите спестявания или ще трябва да ги натрупате постепенно.

Ако ще използвате кредит или лизинг, преценете внимателно дали месечните вноски няма да натоварят прекомерно семейния ви бюджет. Не забравяйте, че автомобилът губи стойността си с времето, а разходите по поддръжката му остават постоянни.

Изберете автомобил според нуждите си

Желанията невинаги съвпадат с реалността. Спортното купе може да изглежда впечатляващо, но ако имате семейство с три деца, практичният семеен автомобил вероятно е много по-разумният избор.

Помислете как ще използвате автомобила:

за ежедневно градско шофиране

за дълги пътувания

за служебни цели

за семейни пътувания

След това решете дали предпочитате нов автомобил или такъв втора употреба. Новите автомобили предлагат гаранция и по-малък риск от ремонти, но са значително по-скъпи. Автомобилите втора употреба са по-достъпни, но изискват внимателна проверка на техническото състояние, пробега и сервизната история.

Важно е също да изберете подходящ тип задвижване – бензин, дизел, хибрид или електромобил, както и да обърнете внимание на безопасността и надеждността на модела, а не само на екстрите.

Как да финансирате покупката

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Освен със собствени средства, автомобил може да бъде закупен по няколко начина.

Банков кредит

Потребителският или автомобилният кредит ви позволява веднага да станете собственик на автомобила. Обикновено няма изискване за първоначална вноска, а вие сами избирате сервиз, застраховател и начин на обслужване.

Преди подписване на договора сравнете лихвения процент, годишния процент на разходите (ГПР), срока на кредита и общата сума, която ще върнете.

Финансов лизинг

Финансовият лизинг е един от най-предпочитаните варианти за покупка на автомобил. При него използвате автомобила срещу месечни вноски, а след изплащането им обикновено ставате негов собственик.

Преди да подпишете договор, обърнете внимание на:

размера на първоначалната вноска

лихвата и ГПР

срока на договора

възможната остатъчна стойност

условията за пътуване в чужбина

разходите за застраховки и обслужване

Оперативен лизинг

Този вариант прилича повече на дългосрочен наем. Плащате месечна такса, използвате автомобила определен период, след което го връщате. Не ставате негов собственик и не се интересувате от бъдещата му продажна цена.

Предвидете всички разходи по покупката

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Освен самата цена на автомобила има и редица административни разходи. При автомобил с българска регистрация трябва да предвидите:

нотариална такса при прехвърляне на собствеността

такси за пререгистрация

местен данък за автомобила

необходимите документи и оценки

При автомобил нов внос ще трябва да заплатите още:

първоначална регистрация

регистрационни табели

екотакса

местен данък

застраховка „Гражданска отговорност“

авариен комплект

Ако автомобилът се внася извън Европейския съюз, е добре предварително да проверите какви допълнителни изисквания и такси се прилагат.

Не подценявайте разходите след покупката

Истинските разходи започват след като автомобилът вече е ваш.

Сред задължителните годишни разходи са:

местен данък за МПС

застраховка „Гражданска отговорност“

годишен технически преглед

винетна такса при движение извън населеното място

Към тях се добавят още:

гориво

смяна на гуми

обслужване и смяна на масла

ремонти и резервни части

доброволна застраховка „Каско“, ако желаете допълнителна защита

Добра практика е винаги да поддържате резервен фонд за непредвидени ремонти. Неочаквана повреда може да струва значителна сума, а наличието на спестявания ще ви помогне да избегнете финансови затруднения.

Добре планираният бюджет, внимателният избор на начин за финансиране и реалистичната оценка на бъдещите разходи ще ви помогнат да направите разумна инвестиция.