Обичаен навик зад волана може да ви струва стотици евро в тази популярна дестинация

Санкциите достигат до 338 евро

Хората, които планират да пътуват до Италия с автомобил това лято, трябва да бъдат внимателни с някои на пръв поглед безобидни навици зад волана. Това, което у нас често остава незабелязано, там може да ви донесе солидна глоба, пише Biznis Kurir.

Много шофьори обичат да карат със свален прозорец и подпрян на вратата лакът, особено по време на дълги летни пътувания или по крайбрежните пътища. В Италия обаче подобно поведение може да се счита за нарушение.

Според италианския Закон за движение по пътищата водачите и пътниците нямат право да подават части от тялото си извън автомобила, докато той е в движение. Забраната обхваща не само ръцете и лактите, но и главата или краката.

Глоби до над 300 евро

За подобно нарушение санкцията варира между 85 и 338 евро. Ако органите на реда преценят, че позицията на водача ограничава контрола върху автомобила, може да бъде наложена и допълнителна глоба в размер от 42 до 173 евро.

Отговорност носят и пътниците

Правилото не важи само за шофьора. Пътници, които подават ръце през прозореца или се навеждат навън, за да снимат по време на движение, също могат да бъдат санкционирани.

Особено важно е родителите да следят децата си да не подават глава или ръце извън автомобила.

Други правила, които често изненадват туристите

Освен това шофьорите трябва да имат предвид и някои други особености на италианското законодателство:

Зоните ZTL (Zona a Traffico Limitato) ограничават достъпа на автомобили до части от градските центрове . Нарушенията се засичат автоматично от камери и глобите често пристигат месеци по-късно.

(Zona a Traffico Limitato) ограничават достъпа на автомобили до части от . Нарушенията се засичат автоматично от камери и глобите често пристигат месеци по-късно. Дневните фарове са задължителни извън населените места и по магистралите.

са задължителни извън населените места и по магистралите. Светлоотразителна жилетка трябва да се носи при напускане на автомобила след авария или инцидент извън населено място.

Експертите съветват шофьорите да се запознаят с местните правила за движение преди пътуване в чужбина. Добре е да се запомни едно просто правило - дръжте ръцете и останалите части на тялото си в автомобила и не разчитайте, че правилата са еднакви навсякъде в Европа.